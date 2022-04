Amazon farà appello contro vittoria sindacato a New York

Amazon intende fare appello contro la vittoria del sindacato a New York. È quanto ha riportato il Wall Street Journal citando un documento legale depositato dalla società, nel quale si spiega che l’appello è legato alle azioni prima e dopo il voto dei promotori del voto per la creazione di un sindacati e del National Labor Relations Board. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

I dipendenti dello stabilimento di Staten Island, a New York, la scorsa settimana si sono espressi a favore della creazione di un sindacato, in quella che è stata una prima volta per il colosso delle vendite al dettaglio. Amazon ha avanzato la sua richiesta una settimana dopo la storica vittoria del lavoro organizzato, che da anni cerca di offrire tutele ai lavoratori dell’azienda. Circa il 55% dei dipendenti che hanno votato dal magazzino JFK8 a Staten Island ha scelto di entrare a far parte dell’ALU (Amazon Labour Union), che ha sostenuto una maggiore retribuzione e sicurezza del lavoro. L’affluenza è stata di circa il 58%. La portavoce di Amazon Kelly Nantel ha dichiarato in una nota: “Vogliamo che i nostri dipendenti facciano sentire la loro voce e, in questo caso, ciò non è accaduto: meno di un terzo dei dipendenti del sito ha votato per il sindacato”. Amazon ha anche accusato l’ALU di intimidire i lavoratori e di distribuire marijuana per ottenere voti a suo favore. Derrick Palmer, vicepresidente dell’ALU, ha affermato che Amazon sta cercando di “sminuire il nostro carattere e minare i nostri sforzi”. Il National Labor Relations Board (NLRB) degli Stati Uniti ora deve elaborare le obiezioni di Amazon prima di certificare il risultato elettorale. La tempistica per questo non è stata immediatamente chiara. Amazon ha affermato che l’NLRB ha aiutato in modo improprio l’ALU a guadagnare posizione per tenere un’elezione e ha creato l’impressione di sostenere il sindacato. Amazon ha anche accusato l’NLRB di ostacolare l’affluenza alle urne a causa della cattiva gestione nell’area elettorale e consentendo alle emittenti televisive di entrare in loco, il che ha spaventato gli elettori. Un portavoce dell’NLRB ha rifiutato di commentare queste obiezioni, ma il consiglio ha affermato in precedenza di essere indipendente e che le sue azioni esecutive contro Amazon sono state coerenti con il suo mandato del Congresso. L’ALU ha respinto le affermazioni di Amazon, affermando che la società non ha contestato la bassa affluenza alle urne in precedenti elezioni sindacali in Alabama in cui i lavoratori hanno votato contro l’organizzazione. L’ALU ha affermato che è stata Amazon ad aver intimidito i lavoratori e il sindacato ha presentato dozzine di accuse di pratiche di lavoro sleali contro l’azienda.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]