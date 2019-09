Rousseau vota a favore dell’alleanza civica tra M5S e altre liste in Umbria

Non si è ripetuto il «record mondiale» di votazioni sulla piattaforma Rousseau. Ma la maggioranza si è espressa comunque chiaramente. Con il 60,9% delle preferenze, gli iscritti hanno votato a favore dell’alleanza civica in Umbria, tra il Movimento 5 Stelle e altre forze politiche aka Partito Democratico. Per la prima volta dalla sua fondazione, dunque, i pentastellati si alleeranno con altri movimenti o liste in elezioni locali.

Alleanza civica, la piattaforma Rousseau dà il via libera per l’Umbria

Al voto hanno partecipato circa 35mila persone e i sì sono stati 21.320. Rispetto all’ultima votazione che ha dato il via libera all’alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico-LeU, gli elettori sono stati meno della metà a esprimere la propria preferenza. Ovviamente, il carattere più locale della consultazione ha ostacolato una partecipazione più ampia. Ma la piattaforma Rousseau non aveva mai imposto un limite territoriale alle proprie votazioni.

Come va letto il voto sull’alleanza civica di Rousseau

Il quesito, piuttosto generico rispetto al nome della forza politica con cui il M5S si alleerà in Umbria, è stato: «Sei d’accordo con la proposta avanzata dal Capo Politico del “patto civico per l’Umbria”, sostenendo alle elezioni regionali un candidato presidente civico, con il sostegno di altre forze politiche?».

Nonostante l’ampio via libera all’alleanza civica, il Movimento 5 Stelle e la linea di Luigi Di Maio sul patto per l’Umbria deve registrare un calo dei consensi in termini assoluti rispetto al riavvicinamento dei pentastellati ad altre forze politiche che si era già manifestato con l’alleanza di governo con il Partito Democratico. Il dato è senz’altro frutto delle dissonanze degli ultimi giorni tra le due forze politiche di maggioranza, che proprio sull’Umbria hanno avuto momenti di confronto piuttosto duri.