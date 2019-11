Interrogato sul dossier Alitalia, Giuseppe Conte ha ammesso che al momento «non è stata formalizzata l’offerta vincolante da parte del consorzio» e che «è chiaro che non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano».

Alitalia, Conte ammette di non avere «una soluzione di mercato a portata di mano»

«Alla scadenza prevista, non è stata formalizzata l’offerta vincolante da parte del consorzio» ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, evidenziando come al momento «rimane l’offerta di Fs e Delta». Il governo ora sta valutando « proprio in queste ore, evidentemente, anche alternative» ha continuato Conte, ripercorrendo le dichiarazioni già rilasciate in Senato dal ministro dello Sviluppo Economia Stefano Patuanelli. «Non è una proroga al consorzio che si stava costituendo, perché quella strada lì non c’è più» ha infatti detto Patuanelli, sottolineando come da dieci anni si tenti la via della privatizzazione ma che la compagnia «ha una dimensione che il mercato fa difficoltà ad accettare».

«Alitalia è stata messa sul mercato con una gara – ha dichiarato anche il vice ministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni – Le aziende che hanno partecipato non sono riuscite a fare un’offerta sostenibile». Buffagni ha quindi aggiunto che il governo ora si trova «di fronte a un bivio»: da una parte quanto «prevede la norma», dall’altra la ricerca di «strade alternative per valorizzare gli asset».

