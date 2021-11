Cainiao Network, il braccio logistico del gruppo cinese Alibaba, ha aperto ufficialmente lunedì 8 novembre 2021 il suo primo hub logistico smart all’aeroporto di Liegi in Belgio. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.it, sezione tecnologia.

Il centro intelligente, il più grande del suo genere in Europa, è una componente fondamentale dell’accordo siglato nel 2018 tra Alibaba Group e il governo belga con l’obiettivo di aderire all’iniziativa globale Electronic World Trade Platform (eWtp), che mira ad abbassare le barriere al commercio globale per le piccole e medie imprese attraverso l’e-commerce. La costruzione dell’hub intelligente è iniziata alla fine del 2019 e offre una nuova connessione diretta per i commercianti belgi a nuovi mercati. La struttura di 30.000 metri quadrati è divisa in due parti: una stazione di carico aereo di 12.000 metri quadrati destinata al rapido passaggio delle merci sia per le esportazioni che per le importazioni tra l’area lato volo e quella lato terra dell’aeroporto; e un centro di smistamento pacchi di 18.000 metri quadrati che gestisce i colli in base alle loro destinazioni in tutta Europa. La struttura è equipaggiata con le ultime tecnologie digitali e progettata per ottimizzare i servizi operativi del terminal digitalizzando il flusso di merci tra la Cina e il blocco europeo.

«Questo e-hub a Liegi è dotato non solo di attrezzature e sistema di gestione digitale provenienti dalla Cina, ma anche di macchinari automatizzati di elevata qualità e di operatori europei esperti», ha affermato Zhang Chi, incaricato d’affari dell’ambasciata cinese in Belgio. «L’integrazione delle migliori risorse delle nostre due parti, che rendono possibile l’ottimizzazione dell’efficienza logistica di questo hub a Liegi, contribuirà a consolidare l’importante posizione del Belgio e della Vallonia in qualità di centri logistici in Europa, rafforzando al contempo anche la cooperazione sino-belga nell’ambito dell’iniziativa Belt and Road», ha aggiunto Zhang. «Cainiao è un partner ambizioso e innovativo che ci spinge a reinventarci e ad essere migliori», ha commentato Frederic Jacquet, Ceo dell’aeroporto belga, proseguendo: «Analogamente ad altri importanti collaboratori dell’aeroporto di Liegi, Cainiao ci aiuterà a crescere in un rapporto win-win, che trova il suo pieno significato nei nostri progetti di sviluppo».

