Alibaba ha deciso di licenziare un manager accusato di aver stuprato una dipendente

Secondo una nota visionata dalla BBC Alibaba, gigante tech dello scambio online, ha deciso di licenziare un manager accusato di stupro. La comunicazione sarebbe stata data in una lettera ai dipendenti dell’azienda in cui l’ad Daniel Zhang avrebbe comunicato anche che altri due capi che non sono riusciti a gestire la questione della denuncia si sono dimessi.

La decisione è stata presa in seguito alla denuncia di una lavoratrice, la quale ha testimoniato di essere stata violentata dal suo capo in una stanza d’albergo mentre era incosciente in seguito a una «notte a ubriacarsi».

Il dipendente accusato di stupro di Alibaba ha ammesso che l’atto c’è stato

Zhang ha riferito che il manager accusato di stupro ha ammesso che «ci sono stati atti intimi» nel momento in cui la donna era «ubriaca». La decisione presa viene definita, nella lettera, irreversibile: «Sarà licenziato e non sarà mai più riassunto – si legge – e se ha commesso uno stupro o un’indecenza che viola la legge sarà determinato dalle forze dell’ordine». Viene anche affermato che l’azienda farà «tutto il possibile» per prendersi cura della vittima. La polizia competente sta indagando sulle accuse e il resoconto della donna è stato pubblicato in un documento di undici pagine.

La tempesta sui social per il racconto della donna

La vicenda ha scatenato una tempesta sui social in Cina. Secondo la donna, il suo manager ha organizzato un incontro con un cliente a 900 km dalla sede centrale di Alibaba a Hangzhou, costringendola poi a bere alcolici insieme ai colleghi durante tutta la cena. La donna si sarebbe alzata nella sua stanza il giorno dopo senza avere ricordi e senza vestiti. La scoperta di quanto accaduto l’ha fatta ottenendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza che mostrano il suo superiore entrate nella sua stanza d’albergo quattro volte nel corso della serata.

Una volta tornata a casa, la donna ha denunciato quanto accaduto al reparto HR chiedendo che il manager fosse licenziato. Nonostante in un primo momento il reparto avesse accettato la richiesta, poi non sono stati presi provvedimenti in merito e nella lettera dell’ad si legge che «nell’intero processo di gestione dell’incidente, la funzione HR non ha prestato abbastanza attenzione e cura alla nostro personale».