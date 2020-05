Ocasio-Cortez sull’impunità dei poliziotti: «Molti politici hanno paura del potere della polizia»

Alexandria Ocasio-Cortez, come molti altri politici del suo paese e come milioni di cittadini americani, sta denunciando l’impunità dei poliziotti quando si tratta di crimini commessi ai danni di persone nere. Risulta ormai evidente agli occhi del mondo il diverso trattamento che alcuni agenti negli Stati Uniti riservano a presunti colpevoli se questi hanno la pelle nera, come mostra quanto accaduto il 25 maggio a George Floyd, ucciso proprio come Eric Garner – un altro uomo nero – nel 2014. Gli anni passano, la situazione non cambia. Perché? Un’idea ce l’ha la democratica Ocasio-Cortez, politica, attivista e donna più giovane ad aver ottenuto la carica parlamentare.

Ocasio-Cortez parla di «paura del potere politico della polizia»

I’ll just say it: a lot of politicians are scared of the political power of the police,and that’s why changes to hold them accountable for flagrant killings don’t happen. That in itself is a scary problem. We shouldn’t be intimidated out of holding people accountable for murder. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 27, 2020

«Lo dirò e basta: molti politici sono spaventati dal potere politico della polizia, ed è per questo che i cambiamenti per ritenerli responsabili quando colti ad uccidere in flagrante non avvengono. Questo, di per sé, è un problema spaventoso. Non dovremmo avere paura di ritenere le persone responsabili di omicidio»: questa la traduzione dell’ultimo tweet della democratica sulla questione. Un vaso di pandora scoperchiato, si potrebbe dire, considerato che si tratta di un vero e proprio appello alla politica e ai suoi colleghi. Il succo del discorso è: chi sbaglia paga, a prescindere dal livello del potere che detiene. E in questo caso parlare di errore è un eufemismo.

«L’impunità degli atti di violenza della polizia è sistemica»

#GeorgeFloyd should be alive. Instead, he was killed as he begged police for his life. The impunity of police violence is a systemic problem we must face to save lives. Police brutality is now a leading cause of death for young Black men in the US. The status quo is killing us. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 26, 2020

L’analisi di Ocasio-Cortez evidenzia un problema di base nel sistema americano: l’impunità della polizia quando commette atti di violenza. «La brutalità della è diventata una delle cause principali di morte per giovani uomini neri negli Stati Uniti», denuncia. Indubbiamente trovarsi sei anni dopo a far fronte allo stesso, identico esito dell’arresto di un uomo nero da parte della polizia statunitense evidenzia che un qualche problema di fondo – quell’impunità sistemica, come la definisce Cortez- c’è.