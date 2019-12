L’ideatore del logo del parastinco di Biraghi: «Ma che fascisti? Giornalisti ignoranti»

Alessio Sakara è un artista marziale misto, conduttore televisivo e attore italiano. È stato lui a registrare, nel lontano 2010, il logo che è comparso sul parastinco di Cristiano Biraghi, nel corso della partita Inter-Barcellona di martedì sera. In tanti hanno scritto che quel simbolo richiamava alcuni elementi tipici del fascismo, a causa del colore nero e della bandiera tricolore, oltre che all’utilizzo del latino nel motto Vae Victis che è comparso sempre sull’oggetto sportivo.

Alessio Sakara ha spiegato il senso del parastinco di Biraghi

Con un video pubblicato sui social network ha spiegato l’origine di quel logo e si è difeso dall’accusa di fascismo circolata soprattutto su Facebook e Twitter: «Io ho registrato questo logo nel 2010 – ha detto Alessio Sakara – e quello originale non prevede lo sfondo tricolore che, invece, è una variazione. Non so perché Biraghi lo stesse indossando, io non conosco il calciatore. Ma non è affatto un simbolo fascista. È l’elmo di uno spartano, perché a me piace la storia. Mio figlio si chiama Leonida».

L’attacco di Alessio Sakara ai giornalisti

Inoltre, ha spiegato che con questo stemma si identifica anche la Legionarius League, una lega di lotta creata da Alessio Sakara e soci con l’obiettivo di far crescere il dilettantismo e le MMA nel nostro Paese. «I giornalisti che hanno scritto della sfumatura fascista di questo simbolo non sanno di cosa parlano – ha detto Sakara -: sono ignoranti, non si informano. Vi spiego il logo: è l’unione di un elmo spartano e di un elmo di un legionario romano. È dedicato ai miei due figli. Questa polemica che si è creata è completamente inutile e io ringrazio tutte le persone che me l’hanno segnalata».

Sui social network, Alessio Sakara ha anche pubblicato la versione dello stemma utilizzata sul parastinco da Cristiano Biraghi, allegando anche il Codice del Legionario:

«Rispetto-Onore-Coraggio-Umiltà-Integrità-Perseveranza-Sacrificio-Disciplina- Lealtà-Virtù».