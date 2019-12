Oltre la sconfitta, la polemica. L’Inter non è riuscita a battere il Barcellona, mancando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un 1-2 finale che lascia l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri, puniti anche dalla contemporanea vittoria del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga, che ha negato il passaggio del turno alla squadra guidata da Antonio Conte. Sui social, però, la polemica è andata oltre il campo. Tutta colpa dei parastinchi indossati dal terzino Cristiano Biraghi.

Il difensore dell’Inter si è accasciato a terra per infortunio al 67° e, calando i suoi calzettoni, ha mostrato il disegno e la scritta presente sul suo parastinco sinistro. Immortalato dalle telecamere della regia internazionale (mandate in onda da Sky Sport durante la diretta delle partite), si vede l’immagine di un elmo ellenico, con sullo sfondo un tricolore italiano con attorno un meandro. Sul fondo una scritta che si legge solo parzialmente: «Victis». Potrebbe essere «Vae Victis» o «Invictis». Oltre a quanto scritto, però, l’attenzione si è spostata sul carattere esatti.

Deve esserci un nesso tra quanto Cristiano Biraghi, giocatore dell’Inter, sia molto scarso e molto fascio. pic.twitter.com/gXGIts9x8c — @isentinellidimilano (@isentinelli) December 11, 2019

Biraghi e il parastinco della discordia

Un’immagine che, inevitabilmente, rimanda a un qualcosa di controverso per attinenza politica. In molti, suoi social, hanno attaccato il calciatore per quell’immagine e motto – «Vae Victis» (guai ai vinti) è una locuzione latina ripresa dal fascismo a ripetizione – stampata sul suo parastinco indossato durante Inter-Barcellona.

Le polemiche social

Il tutto condito dalle prestazioni sul campo, non certo eccelse, offerte da Cristiano Biraghi nel corso di questa stagione. Arrivato per sostituire un altro deludente come Dalbert, il terzino nerazzurro non è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi. Ora, con quel parastinco di dubbio gusto – a prescindere -, difficilmente scalfirà le certezze dei sostenitori nerazzurri.

