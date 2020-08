La Russia non aprirà un’inchiesta sull’avvelenamento di Aleksej Navalnyj

Come era facile ipotizzare, la Russia non ha alcuna intenzione di aprire un’inchiesta interna dopo l’esito degli esami effettuati su Aleksej Navalnyj. I medici dell’ospedale Charité di Berlino, nel pomeriggio di lunedì, hanno infatti evidenziato tracce di avvelenamento dai campioni analizzati. Ancora non è chiara la sostanza in questione, ma a differenza di quanto dichiarato dal personale medico russo, appare evidente l’avvelenamento subito dall’attivista oppositore di Vladimir Putin.

LEGGI ANCHE > L’Ospedale di Berlino: «Segni di avvelenamento dagli esami su Aleksej Navalnyj»

«Queste accuse non possono assolutamente essere vere, sono piuttosto rumore vuoto. Non intendiamo prenderle sul serio – ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, rispondendo ai giornalisti -. Se verrà trovata una sostanza e se sarà definito che si è trattato di avvelenamento, allora ci sarà un motivo per indagare». Per il momento, dunque, nonostante quanto trapelato ieri dall’ospedale Charité di Berlino, il governo russo non ha alcuna intenzione di aprire un’inchiesta sul caso Aleksej Navalnyj.

Aleksej Navalnyj, la Russia non aprirà un’inchiesta

Una presa di posizione che era ipotizzabile, visti anche i precedenti. «È ovvio che questo crimine non sarà investigato in modo adeguato e che un colpevole non sarà trovato – ha scritto su Twitter Kira Yarmysh, portavoce di Aleksej Navalnyj -. Tuttavia, sappiamo perfettamente chi è». L’accusa, neanche troppo velata, è rivolta direttamente a Vladimir Putin.

То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно. Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею https://t.co/zIHAMyRiXQ via @meduzaproject — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 25, 2020

Ancora non ufficializzata la sostanza rinvenuta

Anche se manca ancora l’ufficialità, la sostanza riscontrata nel sangue di Aleksej Navalnyj sarebbe un inibitore della colinesterasi che se assunto in dose massicce potrebbe portare all’avvelenamento, essendo neurotossine molto potenti. Quella sostanza è contenuta anche nel Novitchok, utilizzato in passato anche nel caso dell’avvelenamento dell’ex spia Sergey Skripal di sua figlia.