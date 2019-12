Umberto Bossi ha deciso di aiutare il Sud. Al Congresso straordinario, durante il quale è stato nominato segretario federale a vita, ha visto sparire una volta per tutte la parola “Nord” dalla sua “Lega”. Che il padanismo fosse ormai un po’ vintage nel partito, era chiaro: la leadership di Matteo Salvini ha nazionalizzato il partito già da un po’, conquistando anche elettori proprio del meridione. E a loro Bossi è pronto a dare aiuto, ma per i motivi giusti.

Aiutare il Sud per Bossi è importante, altrimenti poi «straripano, come gli africani»

Non è assistenzialismo, né beneficenza, né solidarietà. Il motivo per cui secondo Umberto Bossi è davvero importante aiutare il Sud è un altro. «Bisogna aiutare il sud – ha detto dal palco del congresso rispondendo a domanda diretta- Altrimenti se non li aiuti a casa loro straripano». E non si ferma qui: «come fanno gli africani» aggiunge, mentre partono dei timidi applausi – proprio un battito- e qualche risata di leghisti probabilmente della prima ora.

