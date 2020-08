Air India si schianta a Karipur: c’erano 191 persone a bordo

Sono arrivati sul posto i soccorsi per individuare le cause e provare a verificare l’eventuale presenza di superstiti nel volo Air India che si è schiantato pochi minuti fa a Karipur, il 7 agosto 2020. La causa dell’incidente aereo – che ha visto il velivolo spezzarsi in due – sarebbero le condizioni meteo avverse. Sul volo erano segnalate 191 persone a bordo. Al momento, le notizie arrivate dall’aeroporto parlano del decesso del pilota, delle gravi condizioni in cui verserebbe il copilota e di decine di feriti sulla pista di atterraggio. Per ira il bilancio è di almeno 2 morti e 35 feriti. Uno dei morti sarebbe il pilota mentre il copilota – che sembra si sia sposato da pochi giorni – verserebbe in gravi condizioni.

Air India, incidente a Karipur: 191 persone a bordo

Al momento, nella vallata in cui c’è stato lo schianto si vedono le sirene delle ambulanze e delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme sulla carcassa dell’aereo.

Breaking: Air India Express flight has overshot the runway and crash landed at Kozhikode International Airport in Karipur, India. Around 190 people were on board and injuries are unknown at this point. pic.twitter.com/XBh1ljdlCW — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 7, 2020

Il volo IX-1344 proveniva da Dubai e, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe uscito fuori pista al momento dell’atterraggio al Kozhikode International Airport di Karipur. L’aeroporto si trova a pochi chilometri da. Malappuram, una cittadina della regione del Kerala.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00 ora locale, mentre si stava abbattendo, sull’area, un forte temporale che potrebbe aver compromesso le operazioni di atterraggio. In ogni caso, si stanno cercando possibili superstiti di un aereo che, dalle prime immagini, sembra essere troncato in due.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

Incidente Air India per condizioni meteo avverse

Come riportano i media indiani le condizioni meteorologiche al momento dell’atterraggio sarebbero state avverse, con piogge scroscianti. Questa, in India, è la stazione dei monsoni; i venti – quest’anno – si stanno manifestando in maniera particolarmente violenta, tanto da causare la morte di 15 persone nel Kerala. L’aereo Air India avrebbe – a causa della forte pioggia – superato il termine della pista per poi cadere nel terreno scosceso che circonda una parte dell’aeroporto. Sui social si stanno moltiplicando le richieste di aiuto e i post per un bambino che è stato trovato da solo sul luogo dell’incidente aereo.