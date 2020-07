La polizia di Los Angeles se la prende anche con un disabile afroamericano | VIDEO

Nel giro di poche ore il filmato ha fatto il giro del mondo e si è andato a unire a quell’immensa – e poco esaltante – collezione di atti e soprusi che avvengono al di là dell’Oceano. Il filmato risale a mercoledì 15 luglio, durante una delle tante manifestazioni anti-razziste al grido di ‘Black Lives Matter’. Ci troviamo a Los Angeles, in California, e si vede un cittadino afroamericano disabile aggredito dai poliziotti prima di essere gettato in terra e immobilizzato.

Non ci si ferma davanti a nulla. Il video di quanto accaduto mercoledì a Los Angeles è stato pubblicato sul profilo Instagram della pagina Active Advocate e mostra un comportamento alquanto censurabile (per usare un eufemismo) da parte degli agenti della Polizia californiana. L’uomo si trovava lì per protestare contro il razzismo, fino all’intervento dei poliziotti che, nonostante la sua condizione fisica, non hanno esitato ad aggredirlo.

Afroamericano disabile aggredito dalla Polizia a Los Angeles

Nel filmato si vede l’afroamericano disabile aggredito prima da un agente e poi anche dai suoi colleghi. Viene prima colpito, poi fatto cadere dalla propria sedia a rotelle. Successivamente viene immobilizzato a terra. L’uomo, che dovrebbe rispondere al nome di Joshua Wilson ha palesi problematiche agli arti inferiori, ma nonostante questo gli agenti non solo lo trattano come un criminale comune – almeno questa volta hanno evitato la purtroppo famosa chokehold (la stretta al collo) – ma hanno anche lanciato via la sua carrozzina, distruggendola.

La versione degli agenti

La Polizia ha detto che l’uomo aveva nel suo zaino un’arma e stava provando a prendere a pugni gli agenti che passavano di lì. Insomma, sarebbe stato un intervento legittimo per minacce ricevute. Questo è il loro racconto, ma dalle immagini si vede che gli agenti non hanno alcun interesse a verificare il contenuto dello zaino rosso che era attaccato alla sedia a rotelle. Un fatto abbastanza strano: visto il numero di poliziotti, forse almeno uno avrebbe potuto prendere in consegna quel borsone per verificare il contenuto e metterlo in sicurezza. E, invece, giace lì in terra a pochi passi dall’afroamericano disabile aggredito e dagli altri manifestanti.

