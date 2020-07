Kanye West si ritira dalla corsa alle presidenziali USA

E non ci sarà una Kim Kardashian first lady

È durata poco più di una barra – l’unità di misura utilizzata per conteggiare il tempo di una strofa Rap – l’idea di Kanye West di candidarsi alle prossime elezioni Presidenziali negli Stati Uniti. Non ci sarà, dunque, nessun terzo incomodo nella sfida elettorale che a novembre vedrà di fronte il presidente uscente Donald Trump e l’avversario dem Joe Biden. L’annuncio fatto dal rapper lo scorso 5 luglio non ha trovato grandi appoggi e appeal tra gli elettori. Per questo è stato deciso il passo indietro dalla corsa alla Casa Bianca.

Secondo i proclami iniziali,. Kanye West avrebbe dovuto prender parte alla campagna elettorale per le Presidenziali Usa di novembre come indipendente, cioè non legato ad alcuna corrente politica. Insomma, nonostante avesse più volte incensato e sostenuto il lavoro di Donald Trump, non si sarebbe inserito all’interno dei Repubblicani. Ora, però, è arrivato il passo indietro. Il motivo è evidente: il suo annuncio non aveva infiammato gli animi degli americani, se non quello di Elon Musk che aveva immediatamente ufficializzato il suo appoggio.

Kanye West ritira la propria candidatura dalla corsa alla Casa Bianca

Non ci sarà, dunque, il primo rapper alla Casa Bianca. E a dare la notizia del ritiro dalla corsa alle Presidenziali di Kanye West è stato il consigliere politico Steve Kramer. Secondo l’uomo che cura la comunicazione politica e le campagne elettorali di molti esponenti, il rapper non è riuscito a iscrivere per tempo la sua candidatura in numerosi Stati americani, tra cui il Nevada, dove avrebbe potuto raccogliere molti consensi.

Kim Kardashian non sarà first lady

Per questo motivo è stato deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, deludendo anche il sogno di molti statunitensi: Kim Kardashian come first lady. Ma tutto questo, al netto delle difficoltà di confrontarsi con due esponenti di rango come Trump e Biden, non accadrà.

