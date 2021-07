Adesso è ufficiale: il nuovo Statuto M5S si voterà su SkyVote

La lunga estate calda del MoVimento 5 Stelle sembra esser giunta al termine, almeno per quel che riguarda le polemiche interne. Dopo le tensioni e lo scambio di accuse tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, si è arrivati a una sintesi che – al netto di eventuali scossoni, al momento improbabili – porterà alla creazione di una creature politica che ammicca a un partito più che a un Movimento. L’esordio ufficiale di questa vecchia-nuova realtà avverrà con il voto sul nuovo Statuto M5S che arriverà attraverso la tanto attesa (visto l’addio a Casaleggio e alla piattaforma Rousseau) piattaforma SkyVote.

Ad annunciare il ritorno del sereno dopo la tempesta è stato Vito Crimi, capo politico pro tempore (agli sgoccioli), che in questi lunghissimi mesi di transizione tra il post Di Maio e il pre-Conte è stato una sorta di camerlengo istituzionale del MoVimento 5 Stelle. Il cambiamento parte dal logo pentastellato in cui, come già annunciato da Beppe Grillo qualche mese fa, compare una data che ha il sapore dell’obiettivo da raggiungere: 2050.

Il nuovo Statuto M5S sarà votato su SkyVote il 2 e 3 agosto

Ma questo è solo simbolico. La prima svolta reale passa dal nuovo Statuto M5S annunciato sabato pomeriggio da Giuseppe Conte in una diretta Facebook e che sarà messo al voto su SkyVote a inizio agosto, come annunciato da Vito Crimi: «In qualità di Presidente del Comitato di Garanzia, pertanto, revoco, su indicazione del Garante, l’indizione assembleare di cui alla mia precedente comunicazione del 2 luglio 2021 e convoco l’Assemblea degli iscritti dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 2 e 3 agosto in prima convocazione e dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 5 e 6 agosto in seconda convocazione per votare la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021».

Sereno è, seren sarà

Il testo del nuovo Statuto M5S è stato messo a disposizione di tutti e contiene alcune variazioni sostanziali che dovranno essere visionate e votate dagli iscritti. Il documento contiene alcune modifiche strutturali, a partire dal logo e dal significato delle “Cinque Stelle“. In origine (nel 2009) i 5 valori fondamentali erano acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività. Adesso si sono trasformati in beni comuni, ecologia integrale, giustizia sociale, innovazione tecnologica ed economia eco-sociale di mercato.

Ma i cambiamenti sono anche tecnici: è prevista, infatti, la possibilità di “scissioni, trasformazioni e fusioni“. Insomma, un approccio molto differente rispetto al passato. Inoltre, tutte le cariche interne dureranno quattro anni (ma potranno essere rinnovate), ma non quella del garante: per lui (quindi per Beppe Grillo) una sorta di tempo indeterminato che potrebbe essere interrotto solamente da una sfiducia proposta dal comitato di garanzia.

Come si voterà su SkyVote

I paletti sono definiti e gli iscritti al MoVimento 5 Stelle dovranno solamente attendere la mail per accedere al voto sulla piattaforma SkyVote. E c’è anche un video-tutorial che spiega come si svolgeranno questa e altre consultazioni online.

Perché il vero esordio non sarà il 2 e 3 agosto per il nuovo Statuto M5S. Si partirà, infatti, il prossimo 21 luglio con gli iscritti chiamati a scegliere il candidato sindaco di Torino. A rappresentare il MoVimento 5 Stelle – dopo l’esperienza Appendino alla guida della città della Mole – sarà uno tra Andrea Russi e Valentina Sganga. E a deciderlo saranno gli iscritti attraverso SkyVote.