L’adesivo con link su Instagram da oggi è disponibile per tutti

La questione swipe up – diventato poi adesivo Instagram – è sempre dipesa dal numero di follower fino a oggi. Linkare da una storia Instagram a un contenuto esterno è sempre dipeso da un numero minimo di follower, ovvero 10 mila. Una possibilità, quella di inserire i link esterni nelle storie, che è stata data solo a chi rientrava nella schiera dei mini influencer e che ha escluso molti utenti singoli che non rappresentavano aziende, realtà editoriali o brand con un certo seguito.

Da oggi, però, la storia cambia: ogni profilo Instagram, indipendentemente dal numero di follower, potrà inserire l’adesivo link esterno alle proprie storie. Instagram riferisce si una nuova funzionalità che «potrà essere usata dai creator proprio per far sentire la propria voce a supporto di temi importanti come uguaglianza e giustizia sociale» proprio nel periodo in cui molti attivisti e persone che si occupano di temi sociali sono state vittima di sticker ban che non hanno trovato spiegazione.

Adesivo Instagram con link per tutti: come aggiungerlo

Rivolgendosi alle aziende, invece, l’adesivo con link sarà un modo per «condividere nuove offerte con i clienti» mentre per gli artisti si potrebbe trattare di «un modo per far conoscere le proprie opere». La scelta è stata fatta, spiega Instagram, dopo essersi resi conto che questa funzionalità può tornare utile a chiunque a prescindere dal numero di follower che ha. Come aggiungere l’adesivo link alle storie Instagram?

Dopo aver scattato, registrato o caricato il contenuto, occorre selezionare lo strumento adesivi nella parte superiore dello schermo. Toccando lo sticker “Link” si può aggiungere il link scelto e cliccare su “Fatto”. Posizionando l’adesivo scelto come si fa con tutti gli altri, sarà poi possibile cliccarci sopra per scegliere il colore. «Nei prossimi mesi lavoreremo a nuovi aggiornamenti per i Link – fa sapere la piattaforma – he offriranno maggiore controllo creativo, compresa la personalizzazione del testo, e nuovi colori».