Dopo le testimonianze di Haugen e con la crescita prevista in declino, Facebook punta sul «servire i giovani adulti»

Nella giornata successiva alla testimonianza di Frances Haugen di fronte al Parlamento Uk, Mark Zuckerberg si pronuncia. Facebook vuole puntare su quella fetta di popolazione che – da quanto emerge in questo periodo tra whistleblower e documenti interni – rischia di più sulle piattaforme di Facebook: giovani adulti e adolescenti. In particolare, Instagram si è dimostrato pericoloso per gli adolescenti sul fronte salute mentale e body positivity. Proprio alla fetta giovani adulti Zuckerberg vuole puntare dopo le moltissime critiche ricevute.

🔴 Haugen: I am deeply worried that it may not be possible to make Instagram safe for a 14 year old and I sincerely doubt it is possible to make Instagram safe for a 10 year old. — The Real Facebook Oversight Board (@FBoversight) October 25, 2021

Facebook punta tutto sugli utenti del futuro

Per gli utenti del futuro Facebook e le altre piattaforme del suo network non hanno fatto abbastanza. Questo il sunto della telefonata del CEO di Facebook Mark Zuckerberg con gli investitori in cui si è parlato del declino dell’utilizzo di Facebook tra i giovani adulti e gli adolescenti; come riporta The Verge, Zuckerberg ha detto di voler «fare del servire i giovani adulti la loro stella polare».

Si punta allora su cambiamenti che richiederanno anni e si parte con Instagram: il CEO ha parlato di «cambiamenti significativi» per appoggiarsi ulteriormente ai video e rendere i Reels «una parte più centrale dell’esperienza». La concorrenza di TikTok si fa sempre più spietata e il futuro sta nei video, come anche Zuckerberg ha sottolineato parlando della piattaforma cinese come «uno dei concorrenti più efficaci che abbiamo mai affrontato».

Previsto il declino della crescita

Secondo i documenti visionati da The Verge c’è una situazione allarmistica all’interno di Facebook: l’uso è previsto in declino nei prossimi anni. Sono presenti anche una serie di idee per aumentare l’utilizzo tra gli utenti più giovani. Tra le idee che emergono, Facebook punta all’aumento dell’utilizzo da parte dei giovani grazie a strumenti come gruppi rinnovati, tool per cercare lavoro e i “feed dell’umore”.