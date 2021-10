Instagram potrebbe introdurre le stories fino a 60 secondi

Ci ha pensato Alessandro Paluzzi, leaker e sviluppatore mobile, ad annunciarlo su Twitter. Secondo quanto è riuscito a scoprire, Instagram sta lavorando alla possibilità di pubblicare stories fino a 60 secondi. Chiunque pubblichi un video di più di 15 secondi tra le storie lo sa: attualmente, caricando un video che duri più del tempo canonico, esso viene frammentate in più parti. Qualora Instagram decidesse di andare in questa direzione, sarebbe un’ottima notizia per tutti quelli che producono video di lunga durata da caricare sulle storie Instagram.

#Instagram is working on longer stories 👀 ℹ️ Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segments. pic.twitter.com/FihDOTymEL — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 19, 2021



Storie Instagram fino a 60 secondi

L’indiscrezione deve ancora essere confermata e si tratta di una novità ancora non collocata in un momento definito nel prossimo futuro. Verrebbe così data la possibilità sia di caricare che di girare video fino a 60 secondi direttamente sull’applicazione appartenente a casa Facebook. Come si vede dallo screenshot pubblicato da Paluzzi, la novità verrebbe annunciata direttamente agli utenti tramite un messaggio che compare aprendo l’applicazione. Non è dato però sapere né quando né per chi saranno disponibili le nuove storie; si può ipotizzare che, come di solito accade, la novità sia inizialmente in fase di test solo per alcuni e in alcuni paesi per poi essere allargata a tutti gli altri utenti a livello globale.

«Introducing longer stories – si legge sotto l’icona della storia con l’indicazione dei 60 secondi – Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segmentes. Now you can add music and effects to the full video». Oltre alle storie di 60 secondi, quindi, dovrebbero essere introdotte anche musica e effetti da aggiungere all’intero video. La durata delle storie, quindi, dovrebbe diventare similare a quella dei reels permettendo – di fatti – di condividere i reels anche nelle storie.