Il leader del partito di estrema destra portoghese Chega sospeso per la seconda volta su Twitter

André Ventura, presidente del partito di estrema destra portoghese Chega nato nel 2019, ha visto il suo account Twitter sospeso per aver violato le regole. Non è la prima volta che succede poiché lo scorso maggio il leader del partito estremista è stato escluso dalla pubblicazione sulla piattaforma dell’uccellino dopo aver scritto che voleva vedere Eduardo Cabrita, ministro dell’Interno, decapitato. Un account Twitter André Ventura sospeso per dodici ore quattro o cinque mesi fa e che è stato nuovamente limitato nella giornata di ieri. Oggi, tuttavia, si può constatare che è già stato riattivato dando la possibilità al politico di tornare a twittare.

Account Twitter André Ventura sospeso, ora è nuovamente attivo

Anche in questo caso, quindi, la sospensione è stata programmata per durare 12 ore e – come si leggeva cercando il profilo Twitter del leader di estrema destra andando a cercarlo – la sospensione era avvenuta per violazione delle regole della piattaforma «contro gli abusi e le molestie». Commentando questa seconda sospensione con il Correio da Manhã,

Ventura è stato molto duro: «Questa è la più grande censura e persecuzione del Portogallo moderno – afferma, non prendendo in considerazioni le ragioni per le quali è stato sospeso – e chiederemo conto delle responsabilità». Il blocco è avvenuto lunedì, il giorno dopo le prime elezioni amministrative a cui ha partecipato Chega – ottenendo il 4% -.

Come sono andate le elezioni amministrative Portogallo

Intanto il risultato delle elezioni amministrative ha sancito sia il successo che la sconfitta del Partito Socialista di António Costa: se da un lato il partito si è confermato primo nel paese, dall’altro – dopo quattordici anni – la capitale Lisbona è stata persa. I consigli comunali coinvolti sono stati 308, il dato dell’astensione è stato alto: 46%. La maggior parte dei consensi, ovvero il 34%, è andato al partito del primo ministro António Costa. Subito dopo troviamo il partito di centro-destra con un forte distacco, al 13%. Dopo Chega – con il 4% – si è posizionato il Bloco de Esquerda con il 2,7% dei voti ottenuti.