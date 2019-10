Il 22 novembre uscirà il nuovo (doppio) album dei Coldplay

L’attesa è finita. Dopo un susseguirsi di voci, indiscrezioni – più o meno confermate – e una buona dose di suspence, finalmente abbiamo la certezza della data: il 22 novembre uscirà il nuovo disco dei Coldplay, ‘Everyday Life’.

‘Everyday Life’, il nuovo disco dei Coldplay

A comunicarlo è stata la stessa band londinese composta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion attraverso un post su Twitter.

Anche il sito ufficiale si apre con una lettera scritta a macchina firmata da Chris Martin e soci in cui spiegano che sarà un doppio album: «Metà è intitolata Sunrise l’altra Sunset», afferma la missiva. Nel breve testo, inviato anche sui profili social, si legge: «Parla in un certo senso di come ci sentiamo a proposito delle cose», e concludono: «Vi mandiamo tanto amore dal letargo». Sono passati infatti quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo album: era il 4 dicembre 2015 quando i Coldplay incidevano ‘A Head Full of Dreams‘, il loro settimo disco registrato in studio, contenente 11 tracce (più una traccia bonus, ‘Miracles’, nell’edizione giapponese).

Gli album dei Coldplay

‘Everyday Life’ sarà, in totale, il tredicesimo album dei Coldplay. La band londinese ha pubblicato il suo primo disco, registrato in studio, nel 2000: ‘Parachutes’. Due anni dopo, sempre in studio, registrano e pubblicano ‘A Rush of Blood to the Head’. Nel 2003 incidono ‘Live 2003’, il primo album dal vivo della band. Gli altri album registrati in studio sono: ‘X&Y’ (2005), ‘Viva la vida or Death and All His Friends’ (2008), che contiene il successo ‘Viva la vida’, ‘Mylo Xyloto’ (2011), ‘Ghost Stories’ (2014), ‘A Head Full of Dreams’ (2015). Gli album registrati dal vivo, invece, oltre al già citato ‘Live 2003’ sono: ‘LeftRigtLeftRightLeft’ (2009), ‘Live 2012’, ‘Ghost Stories Live 2014’, ‘Live in Buenos Aires’ (2018). A questi si aggiunge una raccolta, pubblicata nel 2007, dal titolo ‘The Singles 1999-2006’.

