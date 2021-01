Il caso ‘Fratellì’ e gli idoli social sbagliati

Algero Corretini, alias 1727wrldstar, è stato arrestato per maltrattamenti alla compagna

Diventare idolo tra i giovani per essersi schiantato con la propria automobile mentre faceva una diretta social. Questa è la triste storia che vede protagonista Algero Corretini – meglio noto come ‘Fratellì’ -, un rapper che (dopo quell’idiozia pubblicata su internet) ha ottenuto una visibilità immotivata. Il suo profilo Instagram – 1727wrldstar – conta oltre 220mila followers che si divertono a seguire le mirabolanti imprese dell’uomo nato dal nulla. E ora la notizia del suo arresto per maltrattamenti: la sua compagna è stata picchiata e i medici le hanno dato una prognosi di 30 giorni.

LEGGI ANCHE > Barbara D’Urso ammicca al complotto sui vaccini rubati dagli Usa

La donna è stata picchiata e, secondo i Carabinieri, colpita ripetutamente anche con una mazza di ferro. I medici hanno riscontrato alcune costole rotte, diversi traumi al volto e al torace, un trauma cranico e la perforazione di un timpano. L’aggressione, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe avvenuta nell’abitazione della coppia nella giornata di venerdì scorso. A chiamare i supporti è stata la stessa donna.

1727wrldstar arrestato per maltrattamenti nei confronti della sua compagna

Gli idolo sbagliati. Le forze dell’ordine che hanno arrestato 1727wrldstar – Algero Corretini – lo hanno trovato in possesso di 45 grammi di marijuana, degli anabolizzanti e un timbro medico. E tutto ciò aggiunge un altro capo d’imputazione contro di lui: oltre al reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, l’uomo dovrà rispondere anche dell’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli idoli sbagliati

Una vita fatta di eccessi che hanno reso Algero Corretini un idolo social tra i più giovani. Tutto partito da una stupidaggine in auto, con lo schianto e quelle parole diventate dei meme viventi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 1727wrldstar (@1727wrldstar)

Tutto molto simpatico, ma quando si scelgono gli esempi da seguire, forse, occorrerebbe utilizzare maggiore razionalità. Gli emblemi da seguire sono altri e questo fatto di cronaca lo dimostra.

(foto di copertina: da profilo Instagram 1727wrldstar)