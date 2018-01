Rivoluzione Instagram. Il social network ha aggiunto un altro servizio per i suoi utenti che a molti piacerà, ma a molti altri darà un fastidio enorme. Come per WhatsApp, ora sarà possibile sapere quando ciascun iscritto avrà fatto il suo ultimo accesso. Per la gioia di fidanzati e fidanzate gelose (o di mamme e papà apprensivi) che hanno la pretesa di tenere sotto controllo il partner (o il proprio figlio) per qualsiasi attività fatta nel corso della giornata.

LEGGI ANCHE > Belen Rodriguez supera i 6 milioni di followers su Instagram

INSTAGRAM ULTIMO ACCESSO, COSA CAMBIA

Si tratta dell’ultimo aggiornamento della app di Instagram e permette agli utenti di disporre di questa funzionalità solo per le persone con cui si è scambiato qualche messaggio nella chat privata del social network.

Nella cartella messaggi, infatti, sotto al nome dell’utente, sarà possibile visualizzare il giorno e l’ora del suo ultimo accesso. Dopo un certo lasso di tempo (dalle 4 alle 5 ore), Instagram indica un generico «attivo oggi» o «attivo ieri». Per il momento, la funzione – come si diceva – è disponibile solo nei confronti di quelle persone contattate via chat. Non è disponibile, invece, per le persone soltanto taggate nei post o menzionate nelle stories.

INSTAGRAM ULTIMO ACCESSO, POSSIBILITÀ DI AGGIRARE L’OPZIONE

Per quelli che proprio non ce la fanno a divulgare i propri dati, però, c’è ancora la possibilità di impostare le opzioni sulla privacy: deselezionando la voce «Mostra lo stato di attività», infatti, nessuno – nemmeno le persone che hanno usato la chat privata – potrà vedere l’orario dell’ultimo accesso. Fatta la legge, trovato l’inganno insomma.