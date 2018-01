Ryanair: niente trolley gratis. In cabina permessi solo borse e zainetti

Vi ricordate il famigerato bagaglio a mano entro un tot di chili? Bene, scordatevelo, perché Ryanair cambia nuovamente le regole. Addio al trolley in cabina che potrà esser portato solo previo pagamento della opzione Premium. In volo saranno consentiti solo borse e zaini. E i bagagli a mano? In questo caso non si pagheranno comunque ma viaggeranno come tutti i valigioni in stiva.

Le nuove regole saranno valide da lunedì 15 gennaio dove sarà possibile portare a bordo due bagagli a mano solo se si acquista il pacchetto Premium, altrimenti sarà sempre possibile portare un piccolo bagaglio, borsetta o zaino, ma non il trolley che verrà registrato e sistemato nella stiva senza alcun pagamento accessorio. Le nuove regole sono state pubblicate sul sito della compagnia low cost.

RYANAIR: DIMENSIONE BORSETTA?

La borsa che dovrà entrare con voi in cabina deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere sistemata sotto il sedile davanti al passeggero. Ai passeggeri che, invece, hanno acquistato i pacchetti Premium e i due bagagli a mano, Flexi Plus, Plus o Family Plus sarà consentito portare a bordo i due propri bagagli a mano, il trolley e la borsa con le misure consentite: il primo andrà nella cappelliera, il secondo sotto la poltrona davanti al passeggero.

E se si violano le regole? Prevista una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza. Anche perché il non rispetto delle regole può provocare un ritardo nella partenza del volo.