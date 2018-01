Arisa contro Levante? Era tutto uno scherzo | VIDEO

«Fai la brava tesoro – ha scritto poi Arisa nelle Stories – un conto sono i giornalisti ma se ti ci metti pure tu a fare la str… fai una brutta figura. Sbagliato». Apriti cielo. Sui social si scatena l’inferno. In molti prendono le difese di Arisa anche perché, francamente, Levante non ha mica inventato i capelli lunghi corvini. Paradossalmente l’ultima giudice di X Factor si trova in difficoltà a dispetto di quella che fu bollata, ingiustamente, come la “bruttina” di Sanremo.

Quando poi qui tutti sappiamo chi ha copiato chi mie care Levante e Arisa. pic.twitter.com/gGXDYAtDfg — Belisa (@Belisa_C) 9 gennaio 2018

– Quando ti laurei?

+ Esco adesso da Pilates.

– Quanti esami ti mancano?

+ Esco adesso da Pilates.

– E il fidanzatino?

+ Esco adesso da Pilates.#Arisa#Levante pic.twitter.com/CTNMQehsvB — Paola (@Iperborea_) 9 gennaio 2018

Scusate ma questa story di Arisa è così iconica che si può applicare su tutto. #LevanteIsOverParty pic.twitter.com/sSY4GSLNis — contechristino (@contechristino) 9 gennaio 2018

Davanti alle difficoltà ecco che spunta la spiegazione da parte delle due artiste. Era tutto uno scherzo. Non preoccupatevi.O no?