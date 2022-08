La crescita di Zoom rallenta e calano le stime

A causa della pandemia è stato necessario utilizzare Zoom per continuare a svolgere le attività che rappresentavano la quotidianità di ognuno di noi, come lavorare, seguire le lezioni scolastiche o sostenere esami universitari. Durante la pandemia Zoom ha registrato un vero boom: la necessità di lavorare da remoto ha influenzato il fatturato dell’azienda che nel 2020 ha guadagnato 2,6 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da Euronews, il fatturato di Zoom è cresciuto del 326% nel corso del 2020. In seguito all’ufficializzazione del bilancio avvenuto a conclusione dell’anno fiscale, cioè il 31 gennaio 2021, il titolo a Wall Street ha visto una crescita pari al +11% e quindi sembrava che Zoom fosse destinata a crescere ancora. La previsione per il 2021 era quella di un fatturato di ben 3,7 miliardi di dollari ovvero una crescita ulteriore del 42%.

LEGGI ANCHE > Il Ceo di Better.com licenzia 900 dipendenti su Zoom con l’accusa di «rubare uno stipendio immeritato»

Una crescita meno significativa

Per il 2021, Zoom aveva progettato di rimanere un punto saldo per scuole e università che durante la pandemia hanno utilizzato la piattaforma per garantire la didattica a distanza e di offrire nuovi servizi tra cui uno di telefonia mobile pensato per le imprese. Già a partire dalla fine dello scorso anno, la crescita di Zoom si è arrestata e il valore delle azioni di Zoom ha iniziato a decrescere così come quello delle altre piattaforme per effettuare videochiamate e videoconferenze. La stima di ricavi per l’anno in corso si abbassa e l’anno dovrebbe chiudersi con vendite per 4,4 miliardi di dollari contro i 4,5 miliardi previsti in maggio. Ansa rende noto che la società ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in crescita dell’8%, meno del +12% del trimestre precedente e un utile netto in calo a 45,7 milioni di dollari. Anche se Zoom continua a crescere, le sue prospettive di crescita sono diverse da quelle conosciute durante la pandemia, soprattutto nel 2020.