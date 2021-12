Il Ceo di Better.com licenzia 900 dipendenti su Zoom con l’accusa di «rubare uno stipendio immeritato»

«Se sei in questa chiamata allora fai parte dello sfortunato gruppo di lavoratori che sta per essere licenziato». Così ha esordito il Ceo della società di mutui online Better.com durante la call su Zoom che, per 900 dei suoi dipendenti, è stata l'ultima

Il Ceo di Better.com – società di mutui online – ha ben pensato di comunicare a 900 dei suoi dipendenti il loro licenziamento durante una call su Zoom, che si è automaticamente trasformata nella loro ultima occasione d’incontro con il loro titolare Vishal Garg.

Vishal Garg e il licenziamento su Zoom dei suoi dipendenti

Vishal Garg – Ceo della società – ha aperto quella che per molti era una semplice call di lavoro su Zoom con un: «Avrei dovuto farlo tre mesi fa». Come racconta la CNN, la riunione si è tenuta lo scorso mercoledì e nel corso del suo preambolo Garg ha annunciato ai 900 dipendenti che stavano partecipando: «Se siete su questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo di persone che sta per essere licenziato» – aggiungendo un lapidario – «Il tuo impiego qui è terminato con effetto immediato». Licenziare un così elevato numero di persone, in questo periodo dell’anno, con la specifica che avrebbe dovuto farlo già tre mesi prima, e con questa modalità via Zoom è un fatto talmente grave e spiacevole che non può trovare giustificazione nemmeno nella mail che i dipendenti – ha detto il Ceo – riceveranno dal Responsabile Risorse Umane. La comunicazione dovrebbe dettagliare i benefici e la liquidazione che faranno seguito al loro licenziamento.

Per quanto però il tempismo abbia lasciato spazio ad una totale assenza di tatto, il Ceo di Better.com ha poi argomentato così la decisione: «Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non vorrei farlo. L’ultima volta che l’ho fatto, ho pianto». Nel caso specifico dell’ultimo licenziamento, Garg non ha pianto affatto e, anzi, come ragione dei licenziamenti ha citato l’efficienza del mercato, le prestazioni e la produttività; poi, ha accusato i dipendenti di «rubare» ai loro colleghi con la loro improduttività e lavorando solo due ore al giorno.

Va detto, inoltre, che già in passato Vishal Garg era stato al centro di diverse polemiche. Qualche tempo fa Forbes aveva condiviso una mail che il Ceo aveva inviato al suo personale: «Siete troppo dannatamente lenti. Siete un branco di stupidi delfini… Quindi smettetela. Fermatevi, smettetela subito. Mi state imbarazzando». In aggiunta ad una tale sensibilità e professionalità che rasenta lo zero, lo scorso agosto è emerso anche che uno degli uomini più fedeli di Garg ha ricevuto enormi vantaggi, non concessi agli altri dipendenti.

Cos’altro bisogna aspettarsi?