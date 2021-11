Anche Zoom ha ceduto al “fascino” della pubblicità

L'azienda ha annunciato l'arrivo dei banner per chi usufruisce del profilo "basic" (ovvero per coloro i quali ne usufruiscono gratuitamente)

Continuerà a essere gratuito per tutti coloro i quali hanno deciso di non procedere con un upgrade (a pagamento) del proprio profilo, ma da oggi in poi ci saranno dei banner pubblicitari per tutti gli utenti Zoom che hanno aderito al programma “Basic”. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda che ha spiegato come le risorse pubblicitarie serviranno per mantenere attivo le attività di sviluppo e di supporto alla piattaforma che ha avuto un vero e proprio exploit (a livello privato e lavorativo) durante i primi mesi di pandemia a smartworking.

«Siamo entusiasti di lanciare un programma pubblicitario pilota che ci aspettiamo consentirà di supportare gli investimenti e continuare a fornire agli utenti Basic gratuiti l’accesso alla nostra solida piattaforma – scrive Janine Pelosi, direttrice marketing di Zoom, sul blog dell’azienda -. Per questo programma iniziale, gli annunci verranno pubblicati solo sulla pagina del browser visualizzata dagli utenti, una volta terminata la riunione. Solo gli utenti Basic gratuiti in determinati Paesi vedranno questi annunci se partecipano a riunioni ospitate da altri utenti Basic gratuiti». Non sono stati forniti, dunque, i dettagli dei Paesi in cui saranno attivati i banner su Zoom, ma il progetto va avanti e a breve potrebbe diventare globale.

Banner su Zoom, arriva la pubblicità per i profili “basic”

La piattaforma tiene a precisare che quei banner non saranno invasivi e non compariranno durante le riunioni. Saranno visibili solamente al termine delle cosiddette “call” se organizzate da un utente che non ha attivato alcun piano di abbonamento a pagamento e che, dunque, usufruisce di Zoom in versione “basic”. Gratuita. Perché, in fondo, la pubblicità è stata, è e sarà sempre l’anima del commercio, come si evince dalla frase conclusiva della direttrice del marketing di Zoom: «Questa modifica garantisce che i nostri utenti Basic gratuiti siano in grado di continuare a connettersi con amici, familiari e colleghi con la stessa solida piattaforma che abbiamo sempre offerto».