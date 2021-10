Una donna è stata uccisa dal figlio di due anni mentre era in collegamento Zoom

In Florida una donna è stata uccisa dal figlio di soli due anni mentre era in diretta su Zoom. La dinamica ha dell'incredibile

In Florida una donna è stata uccisa mentre era in diretta su Zoom. La dinamica ha dell’incredibile, dal momento che la mano dell’ assassino è quella del figlio, un bambino di soli due anni.

LEGGI ANCHE > Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta ha ritrovato il piccolo Nicola

Donna uccisa in diretta Zoom: la dinamica

La donna che ha perso la vita in quello che è a tutti gli effetti un incidente domestico aveva solo 21 anni e al momento dell’omicidio era collegata su Zoom con i suoi colleghi di lavoro. Come riporta il Messaggero, i colleghi presenti nella stanza virtuale hanno raccontato di aver prima sentito uno sparo, poi il bimbo piangere. A sparare è stato il figlio della donna di soli due anni. La pistola era stata lasciata carica e senza sicura dal padre 22enne all’interno dello zainetto di Paw Patrol del bimbo.

I colleghi hanno raccontato di aver subito chiamato il numero d’emergenza 911, prima che la donna scomparisse dallo schermo. Quando sono arrivati i soccorsi presso l’abitazione dove si è consumata la tragedia, era ormai troppo tardi. La giovane madre aveva già perso la vita. Una collega – testimone virtuale dell’accaduto – ha raccontato di aver visto del sangue sulla sua faccia dopo lo sparo, poi nient’altro. Chiamavano il suo nome ma la donna non rispondeva.

Quando il compagno è ritornato a casa e si è trovato di fronte all’orribile scena, di cui risulta il principale colpevole, ha detto tra le lacrime di aver visto sangue ovunque. L’uomo è stato successivamente tratto in arresto dalla polizia di Altamonte.

In casi come questo, si apre il dibattito sempre attuale sul libero possesso delle armi negli Stati Uniti, poiché dinamiche di questo tipo, tragedie domestiche di questo calibro, non si verificherebbero se le armi non fossero libero possesso di chiunque nel Paese. E a quel punto la storia della donna uccisa dal figlio di soli due anni mentre era in diretta Zoom, con una pistola carica tirata fuori dallo zainetto di Paw Patrol, sarebbe pura fantascienza. Non una triste realtà.