«C’è una donna nel letto di Kean nel ritiro dell’under 21». Ma è solo il compagno di stanza Zaniolo

Quel che si vede sui social può provocare diverse incomprensioni. A provarlo sulla propria pelle è stato il calciatore della Juventus e della Nazionale Moise Kean che ha ricevuto una serie di messaggi privati in cui si facevano illazioni sulla presenza di una donna nella sua camera nel ritiro della Italia Under21, impegnata nella preparazione in vista dei prossimi Campionati Europei. Mentre l’attaccante balla a ritmo di hip-hop nella sua stanza, sul fondo compare una figura con i capelli biondi sdraiata nel suo letto. In realtà, però, era solo il compagno di squadra e grande amico Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma.

I due sono ottimi amici per via della lunga militanza nelle nazionali giovanili italiane e quindi non stupisce che dividano anche la loro camera nel ritiro degli azzurrini in vista dei Campionati Europei Under21 che inizieranno domenica prossima. In molti, però, hanno immediatamente scritto un messaggio privato a Moise Kean – l’unico modo per rispondere a una Instagram story – chiedendogli cosa ci facesse una donna nel suo letto.

Non c’era nessuna donna nuda nel ritiro dell’Under21

Sarà stata la posa plastica, il déshabillé, quell’immagine furtiva e in movimento o forse quel caschetto biondo: alla fine è stato lo stesso attaccante della Juventus a dover smentire le voci e illazioni mostrando da vicino il volto di Nicolò Zaniolo. Tanto rumore per nulla, dunque. Nessuna donna nel ritiro della Nazionale Under21 e nessuna regola imposta dalla Federazione e dal cittì Luigi Di Biagio violata: solo due compagni di stanza.

L’ironia di Kean e Zaniolo

Alla fine è stato lo stesso Moise Kean a ironizzare insieme a Zaniolo, sottolineando (scherzosamente) che si possa facilmente confondere il centrocampista della Roma per una donna: «Oh ragazzi, smettetela di dire che è una donna. Anche se Nicolò Zaniolo sembra una donna, non è una donna».

(foto di copertina: da Instagram Stories di Moise Kean)