Lo youtuber britannico fermato e interrogato dai russi

Sabato scorso, Benjamin Rich, YouTuber britannico, è stato interrogato e fermato «per alcune ore» dai russi in un centro spaziale controllato dalla Russia in Kazakistan. Rich ha dichiarato di essere stato multato di £ 60 perché non aveva il permesso richiesto per visitare il Cosmodromo di Baikonur. Dmitry Rogozin ha dichiarato che il blogger di viaggi, a capo del canale Bald and Bankrupt, è stato trattenuto vicino al Cosmodromo di Baikonur con Alina Tseliupa, sua moglie. Rogozin aveva affermato che Rich era indagato per «atti illegali». Rich ieri su Instagram ha dichiarato: «Fondamentalmente sono stato interrogato dalla polizia russa per alcune ore per essere andato a vedere il razzo Buran senza il permesso speciale e mi è stata data una commissione amministrativa di £ 60 bene proprio come centinaia di avventurieri stranieri prima di me».