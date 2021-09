Alla fine la youtuber Gabby Petito è stata trovata morta in una foresta del Wyoming

Avevamo già raccontato la sua storia in precedenza perché in molti si sono interessati alle sorti della tiktoker scomparsa, Gabby Petito. Non solo negli Usa, paese d’origine della 22enne, ma anche in Italia i riflettori si sono accesi sulla questione. Una vicenda che, purtroppo, è finita male. Un corpo è stato ritrovato nelle tarda serata di ieri (ora italiana) in una foresta del Wyoming e, nelle scorse ore, è arrivata la conferma da parte dell’FBI: si tratta di Gabby Petito morta. La conferma è stata data anche tramite il suo profilo Instagram, sul quale continuano ad essere forniti aggiornamenti.

Ritrovata Gabby Petito morta, ora si cerca il fidanzato

La 22enne era partita lo scorso 4 luglio insieme al fidanzato per fare un viaggio di quasi quattro mese – con meta finale l’Oregon il giorno di Halloween – raccontato sui social. Gabby, infatti, era diventata famosa su TikTok, Youtube e Instagram proprio per come raccontava la sua vita. Grazie a questo viaggio stava prendendo vita, mano a mano, un progetto intitolato “Van Life” i cui frammenti si possono vedere sui profili social della giovane donna.

Ribattezzata nel paese “la figlia d’America”, tutti – non solo negli Stati Uniti – sono rimasti con il fiato sospeso aspettando di ricevere notizie. Notizie che, in primis, sono state chieste al fidanzato, colui che l’ha visto per ultimo. Già prima del ritrovamento del corpo il ragazzo, però, si era rifiutato di dare maggiori informazioni alla famiglia: «Brian si rifiuta di dirci dove ha visto Gabby per l’ultima volta, o di spiegare perché l’abbia lasciata da sola tornando con il camper», si legge in un comunicato. E ora le ricerche sono tutte concentrate su di lui.

Le ultime immagini di Gabby sono quelle in cui litiga con il fidanzato

Di Gabby si sono perse le tracce a fine agosto e le ultime tracce sono date dalle immagini di una telecamera di sorveglianza nella quale la si vede litigare con il fidanzato. Fidanzato che, il 1° settembre, è tornato a casa senza la youtuber e ha poi fatto perdere le sue tracce. Con le cause del decesso della giovane donna ancora in fase di accertamento, ora l’obiettivo è lui – del quale si sono perse completamente le tracce da circa una settimana -.

Per ora la polizia lo ha bollato come “persona d’interesse per le indagini” e nessun tipo di reato è ancora stato messo in mezzo. I familiari e gli amici rimangono in attesa di capire che cosa sia successo. L’ultimo aggiornamento sul profilo Instagram che apparteneva a Gabby è stato dato circa sei ore fa: viene comunicata la richiesta di delicatezza fatta da parte della famiglia per tutti i giornalisti che li contattano.