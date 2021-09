Matty il biondo è tornato, è cresciuto e ha cambiato voce

Il ragazzino di Angri diventato famoso su YouTube per l'espressione "godo come un riccio" è ritornato dopo mesi e ha cambiato voce

Il biondo Matty era diventato famoso qualche anno fa su YouTube per la sua espressione «godo come un riccio» e per il suo linguaggio prematuramente erudito. Oggi Matteo, originario di Angri – in provincia di Salerno – è pronto ad iniziare il primo anno del Liceo Artistico nel capoluogo, ma qualcosa stupisce i suoi fan. Nel video in cui comunica il suo rientro dalle vacanze e svela le novità sul suo prossimo futuro, la voce di Matty il biondo è cambiata.

Il biondo Matty è tornato

Matteo ha 421 mila iscritti al suo canale, dove da anni ormai commenta gli eventi sportivi, confessa le sue opinioni su argomenti d’attualità, risponde agli haters, parla del cambiamento climatico e dove qualche mese fa ha anche parlato del suo esame di terza media. Sì, perché Matteo è ancora un ragazzino di appena 13 anni, a cui il successo è esploso tra le mani per il suo essere semplicemente sé stesso. Le sue immagini sono registrate con la telecamere interna del suo cellulare e nel peggiore dei casi con la webcam del pc.

Durante l’estate Matteo ha registrato dei video direttamente dalla Moldavia, dove ha trascorso i due mesi di vacanza estivi e da cui è ritornato da una settimana. Tre giorni fa ha pubblicato un video intitolato «Sono tornato e…sono cresciuto».

La voce di Matteo è cambiata

Se Matteo non fosse diventato praticamente una star del web, non avrebbe senso parlarne e la storia sarebbe quella di un adolescente come tutti gli altri su cui sta facendo effetto il testosterone nel vivo della propria pubertà. E soprattutto, se fossimo stati gli unici ad accorgercene, sarebbe stato superfluo soffermarcisi.

Ma nel video in questione, in cui Mattia fa un riepilogo della propria estate e motiva la sua scelta del liceo artistico come scuola superiore, la voce dello youtuber è incredibilmente cambiata. Adesso non è più il bimbo simpatico che con il suo «godo come un riccio» ha creato un tormentone senza precedenti, adesso «il maestro» – così lo chiamano gli iscritti al suo canale – è un giovanotto con un vocione di tutto rispetto. Un utente scrive: «Maestro la vostra voce che prende un tono maturo ci annucia l’inizio di una nuova fase della vostra vita, ed il brufolo sul naso altro non è che la metafora del fastidio e degli ostacoli che la vita da adolescente porta con sé».

Qualcun altro poi – ironia a parte – esprime un pensiero che accomuna molti, anche noi: «Io continuo a rimanere basita (in bene) dall’intelligenza e la maturità di questo ragazzino di 14 anni, meraviglioso». Ed è questo ciò che colpisce de il biondo Matty (oltre la voce): la sua intelligenza, la sua lucidità di pensiero e più di tutto l’aver resistito – nella periodo di maggior successo – a non farsi trasportare nell’inesorabile spirale del trash.