C’è chi è riuscito a fare clickbait su Youtube con gli highlights di una partita non ancora giocata

A dieci giorni dall’ufficialità dell’accordo con i parigini, c’è ancora grande attesa per l’esordio di Lionel Messi con la maglia del PSG. Il campione argentino, infatti, ancora non è mai stato convocato dall’allenatore – il suo connazionale Maurizio Pochettino -, ma il sei volte pallone d’oro continua ad allenarsi con i compagni e potrebbe scendere in campo la prossima settimana contro il Reims. Più passano i giorni e più salgono le aspettative dei tifosi e degli appassionati di calcio che, nel frattempo, si sono fatti ingolosire da quel che viene pubblicato in rete.

L’emblema di questa spasmodica (e per il momento disillusa) attesa è rappresentata dal clickbait su Youtube. Sulla famosa piattaforma di contenuti video, infatti, alcuni utenti hanno caricato alcuni filmati che fanno pensare a un esordio Messi PSG già avvenuto, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Eccone un esempio.

Basta un risultato, una foto (falsa) e quel riferimento temporale “2021” per trarre in inganno. L’utente ha caricato questo filmato cinque giorni fa e in pochissime ore questo video ha raggiunto le 28 milioni di visualizzazioni. Ma di Lione Messi non v’è traccia, se non nella copertina: le immagini contenute negli oltre otto minuti di highlights, infatti, fanno riferimento al match tra PSG e Reims giocato lo scorso 16 maggio con la vittoria dei parigini per 4 a 0.

Esordio Messi PSG, c’è chi ha fatto clickbait su Youtube

Ed è lui il campione del clickbait. Nelle ultime ore, infatti, notando il successo di questo video anche altri hanno provato a giocare di sponda pubblicando altri filmati con gli stessi (o simili) espedienti grafici (e non solo).

Quest’altro utente, infatti, ha utilizzato un altro fotomontaggio che mostra Lionel Messi e Neymar abbracciati durante il match tra Brest e Paris Saint-Germain. La partita si è giocata venerdì scorso con la vittoria in trasferta dei parigini per 2-4. Nel titolo del video (caricato la sera di venerdì 20 agosto dopo il triplice fischio) si cita il “debutto” del campione argentino. Ovviamente, anche in questo caso si tratta di clickbait visto che il sei volte pallone d’oro non era stato convocato da Pochettino.

Da dove nasce “l’equivoco”

Insomma, tecniche differenti con risultati differenti. Ma tutto si arrovella attorno al clickbait sull’esordio Messi PSG. In particolare, quel video che in cinque giorni ha ottenuto 28 milioni di visualizzazioni gioca sul nome della squadra contro cui la Pulce argentina dovrebbe fare il proprio esordio: Reims-Paris Saint Germain, in programma sabato 29 agosto alle ore 20.45. Chi non ha avuto tempo e accortezza nel leggere il calendario della Ligue1, dunque, si è fidato del nome delle squadre e di quel fotomontaggio, dando click a chi ha pubblicato i riflessi filmati di una partita giocata a maggio.

(foto: da Youtube)