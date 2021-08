Per diversi minuti, il servizio non è stato disponibile alla primissima giornata di campionato

Primi problemi per lo streaming di Dazn: non si vede il fischio d’inizio della Serie A

Un piccolo intoppo proprio nel momento cruciale. Dazn parte in ritardo alla prima giornata di campionato, facendo tremare gli abbonati al servizio di streaming. Diversi utenti, infatti, hanno registrato un malfunzionamento proprio in corrispondenza del fischio d’inizio della Serie A, alle 18.30. Dazn ha previsto la programmazione dei due match di debutto del campionato, Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. Tutto benissimo nel pre-partita, ma – proprio al momento dello scambio di saluti tra capitani a centrocampo – il servizio si è interrotto.

Dazn ci ha successivamente fatto sapere che il problema ha avuto una durata di circa 3 minuti e attribuendolo alla cdn (content delivery network) per la distribuzione dei contenuti all’utente finale.

Sono diversi gli utenti Dazn che su Twitter hanno fatto notare il disservizio e hanno registrato problemi di trasmissione del segnale in streaming (per diversi minuti l’immagine è rimasta fissa su una card di Hakan Calanhoglu). Problemi che, nella maggior parte dei casi, si sono risolti dopo qualche minuto dall’inizio della partita Inter-Genoa (più regolare, invece, la trasmissione di Verona-Sassuolo). C’è chi, comunque, ha continuato a segnalare problemi anche successivamente.

Dazn aveva avuto problemi con lo streaming anche nel corso della scorsa stagione, proprio durante una partita dell’Inter (in quel caso, i nerazzurri giocavano contro il Cagliari). Quest’anno ha acquisito i diritti in esclusiva dell’intera Serie A, aggiudicandoseli per questa stagione e per le prossime due. Sul segnale di trasmissione è saltato proprio il calcio d’inizio, il simbolo di questo nuovo corso della trasmissione del calcio in Italia. Non un ottimo auspicio.