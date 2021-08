Sky batte un colpo, Tim risponde: anche la telco in trattativa con Dazn per la Serie A nei locali

Non si arretra di un millimetro: dopo la notizia, battuta già qualche giorno fa ma confermata nella giornata di oggi, di un accordo tra Sky e Dazn per la messa in onda di tutte le partite di Serie A su un canale dedicato a bar, pub e locali pubblici (accessibile, pertanto, soltanto ai clienti business), è la volta di Tim che ribatte colpo su colpo nei confronti di Sky. Anche la società di telecomunicazioni ha annunciato di essere in dirittura d’arrivo con una trattativa con Dazn per la trasmissione delle partite di Serie A nei canali HORECA, ovvero la stessa categoria dell’accordo già chiuso con Sky.

Dazn-Tim, c’è trattativa in corso

«TIM comunica – si legge in una nota inviata dall’agenzia di telecomunicazioni – di aver raggiunto con DAZN un’intesa triennale, che verrà finalizzata nei prossimi giorni, per la distribuzione del suo servizio nel circuito Horeca (hotel, ristoranti e bar) tramite TimVision, principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport».

Dunque, un elemento concorrenziale in più per Sky che, anche su questo fronte, dovrà fare i conti con l’offerta di Tim Vision. Tra Tim e Sky c’è stata una lunga disputa che ha investito anche il garante per le comunicazioni, in merito alla compatibilità della distribuzione delle partite di Serie A con le attività di telefonia dello stesso operatore. Tuttavia, il procedimento non ha avuto luogo a procedere, avendo l’autorità osservato la mancanza di comportamenti fuori dagli standard.