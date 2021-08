Dazn-Sky e l’accordo per la trasmissione della Serie A nei locali pubblici

La Lega di A ha dato il suo via libera per arrivare a una quadra, quasi a ridosso dell'inizio del campionato

Il riassetto del mercato dei diritti di trasmissione delle partite della nostra Serie A ha portato a grandissimi scossoni. L’avvento di Dazn ha dato il via libera alle concorrenti di Sky che, nel giro di qualche mese, hanno partecipato – e in alcuni casi hanno anche vinto – ai bandi. I telespettatori, all’inizio, sono rimasti molto scossi e a tratti impreparati per via del cambio di piattaforma per poter assistere a tutti i match del campionato che sta per iniziare. Ma oggi si è aggiunto quello che dovrebbe essere l’ultimo tassello: il via libera all’accordo tra Dazn e Sky per i diritti tv locali pubblici.

Anche se la pandemia ha modificato – per ovvi motivi e per ovvie regole – l’abitudine degli italiani di riunirsi in un bar, pub o ristorante per seguire insieme un match di Serie A, il tema dei diritti di trasmissione nei locali pubblici rappresenta ancora un buona fetta di mercato. E ora, come confermato da Sportface, l’accordo tra Dazn e Sky è stato validato anche dalla Lega di A.

All’ordine del giorno della riunione, in via telematica, tra i presidenti (o dirigenti incaricati) dei club di Serie A c’era la valutazione della «richiesta urgente di DAZN di deroga a sensi dell’art. 19, comma 1, del d. lgs. 9/ 2008, per la concessione ad un primario operatore di una sublicenza non esclusiva dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A TIM fruibili da parte dei soli Utenti Commerciali».

Diritti tv locali pubblici, la Lega di A dà il via libera a Dazn-Sky

Adesso, con questo via libera da parte delle società, Dazn potrà consentire (in base a un accordo che troveranno) a Sky di trasmettere (solo nei locali pubblici) non solo le 3 partite che l’emittente satellitare ha in co-esclusiva, ma anche le altre sette che l’emittente in streaming ha in esclusiva. Un accordo che dovrebbe essere simile a quello sancito qualche giorno fa tra Sky e Amazon per la Champions nei pub, bar e ristoranti (e non solo).