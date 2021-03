Da oggi disponibile in Usa la versione beta dei «tiktok» di Youtube

Dopo essere stata lanciata in India oggi negli Stati Uniti è stata rilasciata la versione beta di Youtube Shorts, il TikTok di Google per contrastare l’egemonia dell’applicazione cinese. La nuova proposta di Youtube si configura come la risposta di Google – che si va ad aggiungere a quella di altri concorrenti – agli iscritti in continuo aumento di TikTok; l’app di ByteDance ha trovato il modo di continuare a collezionare iscritti e questa costante crescita ha spinto gli altri colossi ad agire per imitarne il successo. Todd Sherman, product lead di YouTube, ha definito oggi la nuova applicazione come «un parco giochi di creatività dove diamo ai creatori le materie prime per produrre video fantastici». Ancora non è dato sapere quando Youtube Shorts – sempre in versione beta – verrà rilasciato al di fuori degli Usa.

Come funziona Youtube Shorts

Youtube Shorts funziona dando la possibilità di caricare video di 15 o 60 secondi. Per fare uno shorts – dal momento in cui si avrà a disposizione la beta – occorre, partendo dal menù in basso a destra di Youtube, cliccare sull’icona “+”. Una volta cliccato su “Carica un video” ci sarà l’opzione “Trasmetti dal vivo”, “Aggiungi alla tua storia”; facendo tap su “Crea un post” comparirà – finalmente – la dicitura “Crea uno shorts”. Dopo aver dato l’autorizzazione di accesso a telecamera e microfono si entrerà in un’interfaccia simile a quella di altre app dedicate alla produzione di video come, per esempio, Vine o Snapchat.

Per scegliere la durata del video viene dato un timer che dà la possibilità di incrementare quella base di 3, 10 o 20 secondi. Una volta registrato lo shorts si potrà procedere con l’aggiunta di testi, stili, colori e della musica. Tutti i contenuti prodotti saranno salvati – proprio come accade in TikTok o nei reels di Instagram – e non scadranno dopo 24 ore (così facendo sarebbero più simili alle stories).

Differenze tra Shorts e TikTok

Di base, almeno nella sua versione beta, la funzione lanciata dalla piattaforma di video per eccellenza si presenta quasi identico a TikTok a partire dall’interfaccia. Con tutte le funzione base del social cinese integrate, il TikTok di Google darà la possibilità di inserire più di una clip per video, 250 brani musicali già pronti e i sottotitoli. Come già chiarito la funzione sarà accessibile direttamente da Youtube senza la necessità di dover scaricare altre applicazioni e gli shorts rimarranno presenti sul profilo per sempre – a meno che l’autore non decida di cancellarli -.