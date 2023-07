Elon Musk ha messo una croce su Twitter

“Così, de botto. Senza senso”. Una delle frasi cult di Boris sembra poter sintetizzare al meglio quel che è successo nelle scorse ore a Twitter. La piattaforma social, di fatto, ha perso il proprio nome e il proprio logo. Nessun attacco informatico, ma una decisione ben precisa presa dal suo proprietario, Elon Musk. E così, improvvisamente, via l’iconico uccellino azzurro per fare spazio a una X bianca su sfondo nero. Non una banale lettera dell’alfabeto, ma il copia e incolla di un carattere Unicode per indicare il capitale matematico a doppia impronta X.

X prende il posto di Twitter, la strana scelta di Musk

Ed è proprio questa scelta che potrebbe provocare alcuni problemi. Innanzitutto, Elon #Musk rischia di non poter registrare il logo del nuovo brand presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Inoltre, anche altre aziende che hanno già depositato un marchio con la “X” potrebbero intentare causa nei confronti della piattaforma social. Ma all’imprenditore quella lettera piace. E neanche poco. Basti pensare aSpaceX, X AI, X Corp e alla Tesla Model X. Per non parlare del nome del figlio (X Æ A-12). Una lettera talmente cara che rappresentò anche il dominio web della sua prima startup: quella banca online x[.]com che poi si trasformò in PayPal. Ora quel dominio, tornato nelle mani di Musk, reindirizza proprio a Twitter.

Ma perché ha deciso di compiere questo passo? Le motivazioni sono attualmente difficili da trovare. Sta di fatto che i piani di Musk – spesso imperscrutabili a causa del suo essere “esplosivo” – sembrano ricalcare molto da vicino le dinamiche di WeChat, la super-app cinese “all-in-one” che permette agli utenti di non limitare la fruizione a un mero aspetto “social”. Con buona pace di quell’uccellino azzurro, acquistato per 15 dollari nel 2010, che ha fatto la storia recente dell’evoluzione digitale. Su di lui è stata messa una croce sopra.