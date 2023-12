Widiba: «Ci immaginiamo un futuro in cui in store si potrà fare un pagamento via conto, autorizzato con l’impronta digitale»

Nel corso della scorsa settimana, chi visita i canali social di Giornalettismo avrà notato tre sondaggi nelle stories. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di rispondere a tre differenti sondaggi legati da un filo comune: i pagamenti. Abbiamo chiesto quale tipologia di pagamento digitale utilizzano quando effettuano un acquisto online, quale strumento usano per pagare nei negozi “fisici” e, infine, qual è il metodo di sicurezza preferito dagli italiani per operare online in sicurezza. I risultati di queste rilevazioni sono stati commentati da alcuni dei grandi protagonisti del Salone dei Pagamenti 2023 organizzato da ABI. Tra di loro, c’è anche Widiba.

Widiba e le ultime tendenze nei pagamenti digitali

Rispetto alla tendenza degli utenti a evadere i propri acquisti digitali attraverso carte di credito o di debito, abbiamo consultato Laura Cavallarin di Widiba: «Ci sono due fattori da tenere in considerazione – ci dice -: il primo è legato all’accettazione degli strumenti di pagamento e il secondo è più di tipo culturale. A livello di comportamento del cliente, vediamo che in store sta aumentando molto la transazione via mobile e via wearable».

L’ancoraggio alle carte, in ogni caso, è un fattore che gli operatori del settore devono analizzare: «Questo testimonia – spiega Cavallarin – come sia difficile fare innovazione in modo sostenibile in questo settore, ci vuole perseveranza. Probabilmente dovremmo quantificare dei tempi di introduzione di queste innovazioni che sono un po’ più lunghi».

In ogni caso, banche e operatori hanno come orizzonte quello di portare sempre di più il cliente verso una digitalizzazione ancora più innovativa: «A breve – conclude – avremo un wallet che permetterà di digitalizzare l’identità a cui potremmo associare conti e carte di pagamenti. Ci immaginiamo un futuro in cui in store potrà essere effettuato un pagamento immediato via conto, autorizzato attraverso l’impronta digitale»