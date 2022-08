Anche YouTube Shorts aggiungerà un watermark nei contenuti per scoraggiarne la condivisione su altri social

Come dimostrato da TikTok, il watermark è un elemento fondamentale quando si condivide un contenuto su varie piattaforme. Per questo motivo, anche YouTube Short aggiungerà un watermark nei propri contenuti

YouTube Shorts è la piattaforma di condivisione video in forma abbreviata di Youtube, dove però i video possono essere di massimo 60 secondi. La piattaforma di YouTube sembra essere pensata per competere con TikTok e infatti al momento YouTube Shorts sta testando un watermark da apporre ai video condivisi sulla piattaforma, come avviene già su TikTok. La conseguenza principale riguarda soprattutto i content creators: quando si registra e pubblica un video su YouTube Shorts, poi non sarà possibile scaricarlo e pubblicarlo su altre piattaforme senza il watermark di YouTube Shorts. La nuova funzionalità è stata ufficializzata da YouTube tramite il post di una Community Manager riguardante le nuove funzionalità.

Perché il watermark è così importante?

I content creators di solito scelgono una società o un social network specifico per registrare i propri contenuti ma è probabile che vogliano poi condividerli con il maggior numero di persone possibile, e pubblicano quindi questi contenuti su altre piattaforme. La società però vuole essere accreditata come fonte e per questo esiste il watermark. L’esempio migliore è TikTok, che da anni utilizza il proprio watermark in modo funzionale: il watermark rosso e blu della società è diventato inconfondibile. Oltre al watermark troviamo anche il nome dell’account del cretor del video, così da poter essere reindirizzati facilmente alla fonte originaria e soprattutto, il watermark di TikTok si sposta da una parte all’altra dello schermo mentre si riproduce un video, così diventa più difficile eliminarlo tramite la funzione “ritaglio”, per esempio.

Da quando Instagram ha introdotto la funzione Reels, in chiara competizione con TikTok, non è difficile imbattersi in video che vengono pubblicati nella sezione Reels dopo essere stati scaricati da TikTok e quindi presentano il watermark della piattaforma originaria. Instagram ha dichiarato esplicitamente che il suo algoritmo penalizzerà i contenuti che hanno il watermark di un’altra piattaforma e promuoverà i Reels “originali”, creati e pensati per essere pubblicati su Instagram.