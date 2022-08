Bolsonaro che prova a togliere il telefono allo youtuber è come chi svuota il mare con un cucchiaino

Il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha provato a togliere il telefono dalle mani di Wilker Leão, che si stava riprendendo mentre contestava il Presidente. Leão è noto sui social, principalmente YouTube e TikTok, per i suoi video in cui intervista i principali personaggi politici brasiliani tra cui i sostenitori di Bolsonaro, spesso arrivando allo scontro con questi ultimi. Su YouTube, il suo canale conta 33.700 iscritti, e nell’immagine in copertina si legge: «Discutendo di militarismo, diritto, politica e società». Nella sezione Informazioni spiega che l’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza su tutto ciò che è legato all’universo politico e militare e che solo attraverso la discussione si può costruire la conoscenza. Su TikTok, Leão è seguito da 131.000 persone.

I video in cui Bolsonaro e Leão arrivano allo scontro

I video sono stati girati all’esterno dalla sede della Presidenza brasiliana, il Palazzo do Planalto, a Brasilia. Uno è quello pubblicato direttamente da Leão sul suo canale Youtube, che si interrompe quando il Presidente tenta di sottrargli il telefono. All’inizio del suo video rivolge al Presidente alcune domande, diventando sempre più insistente, al punto da essere allontanato e accerchiato più volte dalla sicurezza. A questo punto, Leão inizia a insultare il Presidente, usando l’espressione «tchutchuca do Centrão». Il termine tchutchuca è stato già utilizzato in passato come insulto negli ambienti politici portoghesi e contro altri membri del governo Bolsonaro. Si tratta di un termine ripreso da un brano del gruppo funk Bonde do Tigrão, intitolato proprio così, e si potrebbe tradurre con l’aggettivo “bella” o il sostantivo “bambina”. Quindi, l’espressione usata da Wilker Leão potrebbe riferirsi all’atteggiamento accondiscendente del Presidente nei confronti del gruppo gruppo politico del centro.

L’altro video è quello che sta diventando virale sui social in queste ore, in cui si vede Leão allontanarsi dopo essere stato strattonato dal Presidente, che lo segue insieme ad alcuni uomini della sicurezza.

Bolsonaro tentou agredir um youtuber porque foi chamado de “tchutchuca do centrão”. E estamos no 3º dia de campanha 🤦‍♂️ pic.twitter.com/nDDubelriw — Lucas Rohan (@lucasrohan) August 18, 2022

Il tentativo maldestro di Bolsonaro di sottrarre il telefono allo youtuber per impedirgli di continuare a riprendere ha avuto come conseguenza quella di produrre l’effetto contrario: il video in questione è diventato virale proprio a causa dell’intervento del Presidente e anche il termine denigratorio utilizzato da Leão per riferirsi a Bolsonaro è ormai noto sui social e ripreso da molti che sostengono l’operato di Leão.