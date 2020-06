Wanda fuori dal GF Vip

Nella prossima edizione del “Grande Fratello VIP” se da un lato come opinionista è confermatissimo Pupo, dall’altro non ci sarà, come rivela Giornalettismo, Wanda Nara nel ruolo di opinionista. Al suo posto potrebbe sedersi Barbara Alberti, ex concorrente della scorsa edizione, e non Giulia De Lellis come auspicato dai rumors. La De Lellis era stata contattata per la scorsa edizione. E Wanda Nara?

Wanda Nara non sarà opinionista del GF VIP

Sembrava tutto fatto ma alla fine è spuntata Wanda che oggi fuori esce dalla trasmissione. Per Wanda pronta una serie tv sulla vita. La proposta arriva da casa di produzione Argentina dove sia lei che il marito Mauro Icardi sono nati. Ma quest’ultimo sarebbe contrario ad accendere le luci sulla vita privata della coppia che oggi vive a Parigi.

(foto di copertina: da profilo Instagram)