Cecilia Rodriguez incinta? Lei smentisce

Al contrario delle notizie esplose sui media nelle ultime ore, Cecilia Rodriguez non è i dolce attesa del suo Ignazio Moser. Notizia che arriva dalla diretta interessata che sorridendo rivela agli amici mentre si affida ai massaggi drenanti di Joyce Rodriguez (terapista brasiliana che “tratta” anche Chiara Ferragni, Giulia de Lellis, Costanza Caracciolo, Aurora Ramazzotti e altre star del piccolo schermo e del web).

«Sono solo un po’ appesantita dopo la quarantena». Ma questo non esclude, in futuro, di diventare mamma insieme con il suo compagno. Dunque la notizia, seppur trapelata dalla famiglia di Moser, sarebbe al momento, di un falso allarme con la speranza che il sogno di allargare la famiglia per la sorella di Belen e Ignazio si possa avverare presto.

Cecilia Rodriguez smentisce la sua gravidanza

Almeno così dice Cecilia. Verità? O scaramanzia in attesa che arrivi il terzo mese?

(foto di copertina: da profilo Instagram di cecilia Rodriguez)