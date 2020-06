Bettarini jr ha una nuova fiamma e Simona Ventura l’ha già conosciuta

Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, come rivela Giornalettismo, ha una nuova compagna ufficiale. Lei si chiama Valeria (Nota sul web come “Valeficent”, più grande di pochi anni di Nick), e la scintilla tra i due è scattata durante Il Collegio off. Entrambi, infatti, sono stati i conduttori dello spin off digital del programma in onda su Raidue.

Niccolò Bettarini ha una nuova fidanzata che è stata già presentata a Simona Ventura

Sul set è scattato l’amore che i due custodiscono gelosamente, anche se poco tempo fa si sono goduti un weekend d’amore in Versilia pensando di passare inosservati tra coccole e carezze. In bocca al lupo alla giovane coppia. Come rivela Giornalettismo, mamma Simona Ventura ha già conosciuto la fidanzata di suo figlio. Prossimo passo la convivenza?

Niccolò Bettarini è stato al centro, come ricorderete, di un episodio di cronaca piuttosto seguito, il 1° luglio 2018. Davanti alla nota discoteca di Milano, l’Old Fashion, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini era stato raggiunto da diverse coltellate al culmine di un litigio con alcuni ragazzi che, a vario titolo, sono stati condannati anche in secondo grado con una sentenza esemplare.

Non si trattò in quella occasione di una semplice rissa tra giovani ragazzi. Le lesioni inferte a Niccolò Bettarini, infatti, potevano costargli la vita. Da quel momento in poi, il figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini si è ripreso e ha avuto modo di tornare a lavorare con serenità.