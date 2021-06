Non ha profili social il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nonostante l’esperienza a Palazzo Chigi, l’ex numero uno della Bce resiste al richiamo di Twitter. Una scelta così insolita che ha finito per far inciampare anche lo staff della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Che, a G7 in corso, ha twittato una foto che la ritrae a Carbis Bay con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel, il presidente della Consiglio Ue Charles Michel e Draghi. ‘Taggando’ i profili di ciascuno, compreso quello di un Mario Draghi che in realtà è un fake, che ricalca perfettamente lo stile del premier italiano.

Main focus and common views on key topics of @G7 – specifically on COVID, climate and China. pic.twitter.com/ZktDslfVnf

Excellent coordination meeting with Chancellor #Merkel , @EmmanuelMacron , @mariodraghi_it along with @eucopresident .

“Ottimo incontro di coordinamento con Merkel, Macron, Draghi insieme al presidente del Consiglio Ue. Focus particolare e vedute comuni su argomenti chiave del G7 – in particolare su Covid, clima e Cina”, si legge su Twitter nel post della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo la riunione di coordinamento dei leader Ue a margine del G7.

In un altro tweet, von der Leyen ha scritto: “Una stretta unità transatlantica è essenziale per affrontare le sfide odierne, dal rapporto con la Cina alla protezione del nostro clima. Sono stata contenta dello scambio con Joe Biden oggi. Sono impaziente di accoglierlo a Bruxelles per il primo vertice Ue-Usa in sette anni”.

A close transatlantic unity is essential to face today’s challenges – from dealing with China to protecting our climate.

I was glad to exchange with @POTUS Joe Biden today.

I’m looking forward to welcoming him to Brussels for the first 🇪🇺🇺🇸summit in 7 years! pic.twitter.com/Pwy0joLF1z

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2021