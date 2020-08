Quelli che vogliono testare il vaccino anti-Covid sui politici

L’annuncio dell’Istituto Lazzaro Spallanzani sull’arrivo di alcune dosi di vaccino anti-Covid e la ricerca di volontari per i testa ha creato marasma sui social. In moltissimi, infatti, hanno commentato questa notizia con un ritornello comune: «Cercate volontari vaccino? Testatelo sui politici. Insomma, non tutti hanno apprezzato questo passo in avanti nella ricerca per trovare l’immunizzazione dal Coronavirus. Occorre sottolineare che non si sta parlando di No Vax, ma di persone che – probabilmente – nutrono dubbi sull’efficacia e sugli effetti collaterali.

Nel pomeriggio, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ha ufficializzato l’arrivo delle prime dosi di vaccino e ha iniziato la ricerca di volontari che vogliono testarne l’efficacia. I requisiti per partecipare a questa iniziativa sono i seguenti: «Volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19».

Volontari vaccino, le reazioni sul web

Nessun obbligo, ovviamente. La ricerca dei volontari vaccino seguirà i requisiti indicati e coinvolgerà solamente le persone che si candideranno volontariamente. Nonostante questo, però, i social si sono riempiti di commenti. Tutti dello stesso tipo. Ecco una piccola raccolta di pensieri postati sotto gli articoli di alcuni quotidiani che hanno condiviso la notizia dopo l’annuncio della Regione Lazio e dell’Istituto Spallanzani.

C’è chi dice «fatelo ai politici»

Questa è solo una piccola selezioni di commenti che ripetono, quasi come un mantra, lo stesso invito ai politici: testate voi il vaccino per noi. Insomma, la notizia delle dosi arrivate all’Istituto Lazzaro Spallanzani (con sperimentazione che sarà avviata lunedì 24 agosto), non è stata apprezzata da tutti.

