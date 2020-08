A Roma, lo Spallanzani cerca volontari per test sul vaccino anti Covid: le caratteristiche richieste

L’Istituto Lazzaro Spallanzani cerca volontari per la somministrazione sperimentale del vaccino contro il coronavirus. L’istituto per le malattie infettive della Capitale, infatti, rientra in quei circuiti specializzati che stanno portando avanti la ricerca per l’individuazione di uno strumento efficace per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Spallanzani cerca volontari per la sperimentazione sul vaccino anti Covid

Lo Spallanzani ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la scheda con le caratteristiche necessarie al volontario per essere accettato nella sperimentazione: «Volontari sani – si legge nell’annuncio -, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19».

Il vaccino, infatti, è già arrivato a Roma: la sperimentazione italiana allo Spallanzani, in collaborazione con la Biotech ReiThera Srl, sta andando avanti e sono stati individuati già i primi 45 volontari. Il campione, però, deve essere ancora più esteso e per questo motivo l’istituto sta cercando di coinvolgere più persone possibile. La sperimentazione inizierà il prossimo 24 agosto, quando verranno somministrate le prime dosi di vaccino sui partecipanti al progetto dell’istituto di malattie infettive.

Si studierà l’efficacia e l’assenza di effetti collaterali, questo l’obiettivo di questa prima fase di sperimentazione sull’essere umano. Se il vaccino si dimostrerà sicuro e immunogenico, sarà possibile andare avanti nella fase 2.