Ecco come funziona il vaccino per il Covid-19 dell’Università di Oxford

Un vaccino per il Covid-19 sviluppato dall’Università di Oxford sembra essere sicuro e causare una forte risposta immunitaria. Second test efftuati su 1,077 perone, l’ignezione ha provocato la creazione di anticorpi e linfociti T che sono in grado di sconfiggere il virus.

Aanche se i risultati della ricerca sono molto promettenti, è troppo presto per determinare se il vaccino è sufficiente per offrire una protezione completa e abbastanza efficace control il virus.

Mentre una sessione di test molto più è in corso, il Regno Unito ha già oridnato 100 milioni di dosi del vaccino.

Ecco come come funziona il vaccino sviluppato a Oxford

Il vaccino, che si chiama ChAdOx1 nCoV-19, è stato sviluppato ad una velocità senza precedenti. E’ principalmente composto da un virus geneticamente progettato che causa il raffreddore negli chimpanzee.

Nel corso del suo sviluppo, è stato modificato più volte, prima per far si che non causi nessuna infezione negli umani e poi per farlo assomigliare di più al coronavirus. Gli scienziati sono arrivati a questo punto trasferendo le istruzioni genetiche della proteina S (spike) del Covid-19, l’arma principale con cui il virus attacca il nostro corpo, al vaccino stesso.

In parole povere, in questo modo, il vaccino è incredibilmente simile al virus, così che il sistema immunitario degli individui a cui viene somministrato possa attaccarlo.

Ecco cosa sono gli anticorpi e i linfociti T

La maggior parte delle conversazioni scientifiche sul Covid-19 e su come sconfiggerlo si sono concentrate sui famosi anticorpi, ma questi sono solo una parte della nostra difesa immunitaria.

Gli anticorpi sono piccole proteine fatte prodotte dal sistema immunitario che si incollano sulle superfici dei virus. Neutralizzarli può significare disattivare il virus.

I linfociti T, invece, delle cellule sanguigne, aiutato a coordinare il sistema immunitario e sono in grado di identificare le cellule del corpo che sono state attaccate dal virus e distruggerle.

Quasi tutti i vaccini esistenti al mondo, provocano una risposta coordinata degli anticorpi e dei linfociti T.