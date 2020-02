La cronista della NBC: «Volo in ritardo da Heathrow perché i passeggeri hanno paura del coronavirus a Milano»

Molly Hunter è una giornalista della NBC che, con un volo British Airways, sta cercando di raggiungere Milano per documentare per la sua emittente l’evolversi della situazione relativa al coronavirus nelle aree dell’Italia settentrionale. Su Twitter ha iniziato la sua attività di corrispondente prima ancora di raggiungere il capoluogo lombardo. Molly Hunter, infatti, ha sottolineato come alcuni passeggeri a bordo dell’aereo stessero protestando per i timori di atterrare a Milano a causa dell’emergenza coronavirus.

Volo ritardato: almeno tre passeggeri non volevano raggiungere Milano a causa del coronavirus

At #Heathrow, our BA #Milan flight is delayed – the captain just announced there are passengers (I count 3) on board who don’t want to travel due to #coronavirus. Already pushed back… now re-attaching. @NBCNews — Molly Hunter (@mollymhunter) February 24, 2020

Volo ritardato, la testimonianza della giornalista NBC Molly Hunter

La breaking news è stata rilanciata anche dal Sun online, che ha provato a contattare sia la British Airways, sia l’aeroporto di Heathrow – da dove l’aereo sarebbe dovuto decollare – per avere qualche informazione in più. Insomma, dopo il momento di confusione della giornata di ieri quando l’Austria ha bloccato la circolazione ferroviaria al Brennero e dopo le dichiarazioni di Marine Le Pen che si augurava una chiusura delle frontiere con l’Italia per evitare la diffusione del contagio, c’è da registrare anche questo episodio – per ora isolato – avvenuto in Gran Bretagna.

Secondo la giornalista, che ha assistito all’episodio in prima persona, ci sarebbero state almeno tre persone che si erano inizialmente rifiutate di viaggiare verso Milano, causando un ritardo nel volo di linea.