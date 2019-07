Lunedì nero, che inizia con un Vodafonedown. I clienti romani di Vodafone hanno infatti segnalato diversi malfunzionamenti della rete: dalla tarda mattinata di lunedì 29 luglio infatti i clienti Vodafone della capitale stanno riscontrando problemi ad effettuare chiamate e navigare in internet.

Vodafone, problemi di rete a Roma: non funzionano chiamate e 4g

Difficoltà ad avviare le chiamate e nessuna navigazione internet: sono questi i principali malfunzionamenti della rete Vodafone riscontrati dai clienti dell’operatore sul territorio di Roma. I problemi sembrerebbero per lo più concentrati nel territorio della capitale, e legati sopratutto alla rete mobile di Sim ricaricabili e in abbonamento. Alcuni clienti hanno riscontrato però problemi anche con la telefonia fissa e la navigazione internet da casa. Interpellati dalle lamentele sui social network, lo staff di Vodafone Italia ha comunicato che si è verificato un disservizio nella zona centro nord di Roma e che i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema. Stando al sito DownDetector le segnalazioni continuano, non solo da Roma ma anche da Milano e altre città del centro Italia.

Si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete mobile e fissa nella zona centro nord di Roma. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere prontamente il problema e verificarne le cause. Ci scusiamo per il disagio. — Vodafone it (@VodafoneIT) July 29, 2019

Problema risolto nel giro di due ore

«Comunichiamo che il disservizio temporaneo sulla rete mobile e fissa che ha riguardato la zona centro nord di Roma è stato risolto e che il servizio è stato ripristinato». Questa la nota dell’azienda che, intorno alle 14.50, afferma di aver risolto il problema tecnico che aveva colpito la zona settentrionale della capitale.

(Credits immagine di copertina: Downdetector.it, logo vodafone © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Wire)