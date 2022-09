Le app di VK sono state rimosse ufficialmente dall’Apple Store

Nonostante siano passati ormai otto mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, continua l’onda lunga delle risposte – da parte di grandi gruppi economici occidentali – a strutture che nascono e operano in Russia. È il caso, ad esempio, del comportamento di Apple nei confronti di VKontakte, il social network fondato da Pavel Durov (attuale CEO di Telegram), che ha raggiunto – in patria – la stessa popolarità di Facebook. Apple ha estromesso le app legate a VK dal suo Apple Store, con la conseguenza che gli utenti iPhone non potranno scaricare questi software sui loro dispositivi. Nonostante questo, la piattaforma ha affermato che continuerà a sviluppare degli aggiornamenti per iOS anche in futuro, aspettandosi probabilmente un cambio di policy da parte dell’azienda di Cupertino.

LEGGI ANCHE > Apple aumenta i costi delle applicazioni e degli acquisti in app anche in Italia

VKontakte fuori da Apple Store, la decisione di Cupertino

La decisione di Apple di estromettere queste applicazioni legate a VK è conseguente a una nuova tranche di sanzioni, da parte del Regno Unito, nei confronti di imprenditori russi. Questi ultimi sono collegati a Gazprombank, istituto di credito che a sua volta può essere ricollegato a VK. «Per rispettare queste sanzioni – hanno fatto sapere da Apple -, Apple ha chiuso gli account di sviluppatori associati a queste app e le app non possono essere scaricate da nessun App Store, indipendentemente dalla posizione geografica. Gli utenti che hanno già scaricato queste app, però, possono continuare a usarle». Dunque, la sanzione non è stata retroattiva.

Nonostante VK non abbia intenzione di abbandonare lo sviluppo nell’ecosistema iOS (cosa evidentemente dimostrata dalla sua intenzione di continuare ad aggiornare le sue app), gli utenti di questo social network (che è uno dei cinque siti internet più popolari in Russia) potrebbero registrare dei problemi nei prossimi giorni, sia per le funzionalità base, sia per quelle a pagamento.